Messi napao Abidala: Kad već pričaš o igračima, reci imena!

'Igrači su odgovorni za ono što se događa na terenu i mi smo prvi koji vidimo kada ne igramo dobro - priznao je na društvenim mrežama Leo Messi, a onda oprao vršku kluba:

- Oni odgovorni za sportsku politiku također moraju shvatiti svoju odgovornost i prije svega prihvatiti posljedice svojih odluka. Naposlijetku, mislim da, kada pričamo o igračima, trebamo dati konkretna imena jer nas se inače obasipa neistinitim i prljavim stvarima - napisao je Barcin napadač, a sve zbog izjave sportskog direktora kluba, Erica Abidala.

Foto: GUSTAU NACARINO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Naime, Abidal je u intervjuu za katalonski Sport rekao da su igrači krivi za smjenu Ernestea Valverdea s pozicije prvog trenera momčadi.

📸 - Messi openly responds to Abidal’s interview on his Instagram story.



Wow, this is quite big. pic.twitter.com/sURInVFi3G