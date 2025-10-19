Obavijesti

Sport

Komentari 5
ARGENTINSKI ČAROBNJAK

Messi okrunio sjajnu sezonu i osvojio Zlatnu kopačku u SAD-u

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Messi okrunio sjajnu sezonu i osvojio Zlatnu kopačku u SAD-u
3
Foto: Steve Roberts/REUTERS

Messi opet oduševio! U prvoj sezoni u MLS-u postigao 29 golova i 19 asistencija. Osvojio Zlatnu kopačku i podigao ligu na novu razinu. Može li do titule s Inter Miamijem?

Zavjesa je spuštena na regularni dio MLS sezone 2025., a svjetla pozornice još jednom su uperena u samo jednog čovjeka – Lionela Messija (38). Argentinski nogometni čarobnjak zaključio je svoju prvu punu sezonu u Sjedinjenim Američkim Državama na način koji priliči njegovom statusu legende, isporučivši statističku rapsodiju koja je redefinirala očekivanja i postavila nove standarde u ligi.

Sezona iz snova: 48 puta za pamćenje

Kada se podvuče crta ispod regularne sezone, Messijevo ime stoji uz brojke koje oduzimaju dah. S ukupno 48 izravnih doprinosa golovima, kapetan Inter Miamija potvrdio je da su godine za njega samo broj. Njegov učinak sastoji se od 29 postignutih golova i 19 asistencija, čime je demonstrirao nevjerojatnu svestranost, bio je i nemilosrdni egzekutor i vizionarski kreator.

MLS: Inter Miami CF at Nashville SC
Foto: Steve Roberts/REUTERS

Svaki njegov dodir s loptom bio je prijetnja za suparničke obrane, a njegova sposobnost da u djeliću sekunde promijeni tijek utakmice ostavljala je navijače i protivnike u nevjerici. 

Zlatna kopačka i upis u povijesne knjige

Vrhunac Messijeve spektakularne sezone stigao je u obliku njegove prve Zlatne kopačke MLS-a, nagrade koja se dodjeljuje najboljem strijelcu lige. S 29 golova, nadmašio je svu konkurenciju i dodao još jedan prestižni individualni trofej u svoju prebogatu vitrinu.

MLS: Inter Miami CF at Nashville SC
Foto: Steve Roberts/REUTERS

Time je postao jedan od rijetkih igrača u povijesti koji su osvajali naslove najboljeg strijelca na različitim kontinentima, potvrđujući svoj status globalnog fenomena.

No, priča o njegovoj dominaciji tu ne staje. Njegovih 48 kombiniranih golova i asistencija predstavlja drugi najbolji individualni učinak u jednoj sezoni u cjelokupnoj povijesti Major League Soccera. Ovim je postignućem svoje ime urezao uz bok najvećih legendi koje su ikada kročile na američke travnjake, a mnogi analitičari, poput onih s ESPN-a, već njegovu sezonu 2025. nazivaju najutjecajnijom koju je jedan igrač ikada odigrao.

"Messi efekt" i dalje transformira ligu

Osim statističkih rekorda, Messijev utjecaj osjeća se na svakom koraku. Njegov dolazak pokrenuo je revoluciju u američkom nogometu – stadioni su rasprodani, cijene ulaznica dosežu astronomske iznose, a prava na TV prijenose postala su vrjednija no ikad.

MLS: Inter Miami CF at Nashville SC
Foto: Steve Roberts/REUTERS

"Messi efekt" nije samo marketinška fraza, već stvarna sila koja je podigla profil MLS-a na globalnoj razini, privukla nove sponzore i potaknula interes kakav je do prije nekoliko godina bio nezamisliv. Njegova prisutnost inspirirala je novu generaciju mladih igrača i navijača, čime dugoročno osigurava svjetliju budućnost nogometa u SAD-u.

Dok se regularna sezona arhivira kao povijesna, za Lionela Messija i njegov Inter Miami pravi izazovi tek slijede. S doigravanjem pred vratima, cijeli nogometni svijet s nestrpljenjem iščekuje hoće li argentinski maestro svoju individualnu briljantnost uspjeti okruniti i onim najvažnijim – naslovom prvaka MLS-a. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Osijek 2-1: Dinamovi stoperi riješili derbi, 'modri' se odvojili od Hajduka!
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Dinamo - Osijek 2-1: Dinamovi stoperi riješili derbi, 'modri' se odvojili od Hajduka!

'Modri' su već nakon 14 minuta imali 2-0 u neobičnom ozračju na Maksimiru, u 'grobnoj' tišini jer Boysi nisu navijali. Prvijence su dali McKenna i Dominguez, šansu je dobio Cardoso Varela
FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega
SAMO PROTEINI

FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega

Neki nogometaši jedva čekaju kraj igračke karijere kako bi konačno, možda i prvi put u životu, mogli jesti i piti bez opreza. Međutim, neki od njih nastavili su sa sportskim načinom života, primili se utega i u ozbiljnim godinama održali sjajnu formu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025