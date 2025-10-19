Messi okrunio sjajnu sezonu i osvojio Zlatnu kopačku u SAD-u

Zavjesa je spuštena na regularni dio MLS sezone 2025., a svjetla pozornice još jednom su uperena u samo jednog čovjeka – Lionela Messija (38). Argentinski nogometni čarobnjak zaključio je svoju prvu punu sezonu u Sjedinjenim Američkim Državama na način koji priliči njegovom statusu legende, isporučivši statističku rapsodiju koja je redefinirala očekivanja i postavila nove standarde u ligi.

Sezona iz snova: 48 puta za pamćenje

Kada se podvuče crta ispod regularne sezone, Messijevo ime stoji uz brojke koje oduzimaju dah. S ukupno 48 izravnih doprinosa golovima, kapetan Inter Miamija potvrdio je da su godine za njega samo broj. Njegov učinak sastoji se od 29 postignutih golova i 19 asistencija, čime je demonstrirao nevjerojatnu svestranost, bio je i nemilosrdni egzekutor i vizionarski kreator.

Foto: Steve Roberts/REUTERS

Svaki njegov dodir s loptom bio je prijetnja za suparničke obrane, a njegova sposobnost da u djeliću sekunde promijeni tijek utakmice ostavljala je navijače i protivnike u nevjerici.

Zlatna kopačka i upis u povijesne knjige

Vrhunac Messijeve spektakularne sezone stigao je u obliku njegove prve Zlatne kopačke MLS-a, nagrade koja se dodjeljuje najboljem strijelcu lige. S 29 golova, nadmašio je svu konkurenciju i dodao još jedan prestižni individualni trofej u svoju prebogatu vitrinu.

Foto: Steve Roberts/REUTERS

Time je postao jedan od rijetkih igrača u povijesti koji su osvajali naslove najboljeg strijelca na različitim kontinentima, potvrđujući svoj status globalnog fenomena.

No, priča o njegovoj dominaciji tu ne staje. Njegovih 48 kombiniranih golova i asistencija predstavlja drugi najbolji individualni učinak u jednoj sezoni u cjelokupnoj povijesti Major League Soccera. Ovim je postignućem svoje ime urezao uz bok najvećih legendi koje su ikada kročile na američke travnjake, a mnogi analitičari, poput onih s ESPN-a, već njegovu sezonu 2025. nazivaju najutjecajnijom koju je jedan igrač ikada odigrao.

"Messi efekt" i dalje transformira ligu

Osim statističkih rekorda, Messijev utjecaj osjeća se na svakom koraku. Njegov dolazak pokrenuo je revoluciju u američkom nogometu – stadioni su rasprodani, cijene ulaznica dosežu astronomske iznose, a prava na TV prijenose postala su vrjednija no ikad.

Foto: Steve Roberts/REUTERS

"Messi efekt" nije samo marketinška fraza, već stvarna sila koja je podigla profil MLS-a na globalnoj razini, privukla nove sponzore i potaknula interes kakav je do prije nekoliko godina bio nezamisliv. Njegova prisutnost inspirirala je novu generaciju mladih igrača i navijača, čime dugoročno osigurava svjetliju budućnost nogometa u SAD-u.

Dok se regularna sezona arhivira kao povijesna, za Lionela Messija i njegov Inter Miami pravi izazovi tek slijede. S doigravanjem pred vratima, cijeli nogometni svijet s nestrpljenjem iščekuje hoće li argentinski maestro svoju individualnu briljantnost uspjeti okruniti i onim najvažnijim – naslovom prvaka MLS-a.