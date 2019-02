Messi s dva gola spasio Barcu: Pravi spektakl na Camp Nouu!

Čak i kada nije u najboljoj formi, čak i kada je kilometrima udaljena od borbe za naslov prvaka, Valencia je prava noćna mora za Barcelonu. Pogotovo na Camp Nouu. Tako je bilo 1. veljače 2014. kada je Barcelona na Camp Nou izgubila 3-2, a vrlo slično bilo je i travnju 2014. kada je Valencia u Barceloni pobijedila 2-1. Taj susret po dobrome neće pamtiti ni Ivan Rakitić, koji je zabio autogol.

I ovaj put je Valencia stigla kao potpuni autsajder, malo tko je vjerovao da mogu nauditi goropadnoj Barceloni, koja je neku večer s Camp Noa Sevillu ispratila sa šesticom. Uostalom, tečaj na pobjedu Valencije bio je čak 10! Nije Valencia pokazala nikakav respekt i već nakon pola sata, golovima Gameira i Danija Pareja iz penala vodili su 2-0. Barcelona je smanjila golom Messija i prvih 45 minuta bila je prava nogometna poslastica. Šteta za Valenciju da je Gameiro morao izaći zbog ozljede glave.

Naravno, pred 76.689 gledatelja Barca je odmah krenula po izjednačenje, a talentirani snimatelj dobro je u tim trenucima ulovio Ter Stegena kako se dosađuje na golu. No, brzo su ga razbudile dvije kontre Valencije i navijači Barce mogu zahvaliti isključivo šeprtljavosti Rodriga što 'šišmiši' nisu poveli 3-1. I kako to ide, umjesto 3-1, Messi je s ruba šesnaesterca zabio za 2-2. I tada je snimatelj dobro fokusirao Rodriga kako se prima za glavu jer je samo pola minute ranije mogao Valenciji donijeti pobjedu.

No u 69. minuti Messi je izašao s terena, a gledatelji su se primili za glavu. Je li ozljeda? Srećom, nije bilo ništa, kratak liječnički tretman i Argentinac se vratio u igru. No, u preostalih dvadesetak minuta nije mogao zabiti i treći i potpuno preokrenuti susret. Jer bila je to utakmica u kojoj Messi i nije imao neku pretjeranu potporu suigrača. Probao je Valverde i s Albom, Malcomom i Arthurom no ni od njih nije bilo nikakve koristi.

I tako je Barcelona dobro osjetila Valencijinu moć remija, jer Marcelinova momčad ove je sezone odigrala čak 11 remija u La Ligi. I ne može se reći da su se branili jer su imali čak 14 udaraca prema Barcinom golu, dok su Messi i društvo imali 20. A kad na utakmici imate 34 udarca, onda znate da je bio spektakl.

Remijem u Barceloni najviše mogu profitirati Atletico i Real Madrid. Momčad Diega Simeona pobjedom protiv Betisa može vodećoj Barceloni stići na samo tri boda zaostatka, dok Madriđani pobjedom stižu na minus od osam bodova.

I za kraj, kako to već ide, par rekorda koje već uobičajeno u svakoj utakmici skine Argentinac. Lionel Messi postao je tek treći igrač u povijesti španjolskog prvenstva koji je zabio najmanje 50 golova iz penala. Ispred njega su Hugo Sanchez sa 56 i Cristiano Ronaldo s 61 golom. Također, Messi je zabio u posljednih devet Barceloninih utakmica, što mu je najduža serija od 2013. godine.