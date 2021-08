Nakon duge 21 godine, Lionel Messi napušta Barcelonu.

Izgledno je kako će se pridružiti PSG-u i tako biti novo pojačanje već sad zvjezdane momčadi, a u subotu navečer održao je večeru za svoje suigrače iz Barcelone i oprostio se s njima.

Predsjednik Joan Laporta ranije je rekao kako je dao sve od sebe, ali kako Messijev ostanak nije moguć, a Leo će od podne otkriti svoju stranu priče.

Ovdje možete pratiti najnovije informacije s Messijevog obraćanja.

Navijači su se već slomljeni okupili ispred stadiona i čekaju heroja.

PRATITE PRESICU UŽIVO:

Messi se tek krenuo obraćati navijačima, a prije nego je izustio prvu riječ, već je bio u suzama.

- Zahvalan sam na brizi koji su mi svi dali. Nikada nisam zamišljao da ću ovako otići jer nisam niti razmišljao o odlasku, ali stvarno nisam mislio da će to biti ovako. Mislio sam da ću otići na terenu, s navijačima, poklicima... - započeo je Messi.

- Nisam igrao pred navijačima već godinu i pol. Nisam se oprostio kako treba, ali očito treba biti ovako. Jako sam zahvalan na svoj ljubavi koju su mi svi pokazali. Imao sam neke prekrasne trenutke ovdje svih ovih godina, kao i neke loše, ali kad god sam pao, ljudi su uvijek prepoznali ljubav koju imam za klub. Nadam se da ću se moći vratiti u ovaj klub neki drugi put na neki drugi način kako bih pomogao klubu da i tad bude najbolji na svijetu. Zaboravljam puno stvari koje bih htio reći... O svemu sam razmišljao, ali riječi sad ne dolaze... - rekao je Argentinac slomljen, a onda zaradio gromoglasan pljesak. I ponovno se rasplakao...

Na pitanje koji mu je najljepši trenutak, odgovorio je:

- Prošao sam ovdje puno lijepih trenutaka, ali kad bih baš morao odabrati jedan... Možda onda kad sam debitirao. Tad su mi se ostvarili snovi, a sve ostalo nakon toga je bilo čudesno, ali mislim da ću se debija uvijek sjećati. Trenutka kad je sve počelo.

Potvrdio predsjednikovu stranu priče

Potom je otkrio što se dogodilo:

- Ono što je Laporta rekao. Sve do zadnjeg trenutka je bilo kako treba i onda se odjednom zbog lige to nije moglo dogoditi. To je otprilike cijela priča... Učinio sam sve u svojoj moći, klub, Laporta, oni to nisu mogli napraviti zbog lige. Puno je stvari izrečeno, kao i to da nisam htio ostati. Ali to nije istina. Htio sam ostati. Prošle godine sam htio otići i to sam rekao, ali sad sam htio ostati... Ovo će mi biti teška promjena, ali moram je prihvatiti. Moram ići dalje...

Pariz? To je mogućnost

- Gdje ću igrati? Pariz je mogućnost, ali ne bih ništa potvrđivao. Imao sam puno poziva, jako puno klubova je zainteresirano. U trenutku ništa još nije dogovoreno s nikim - rekao je Messi.

- Ovo je definitivno najteži trenutak moje karijere. U to nema sumnje. Imao sam puno teških trenutaka, no na kraju dana, ovo je sigurno najteži. Ne vraćam se. Ovo je kraj s ovim klubom i počinje nova priča i da, to je jako teško za mene.

- Barcelona je velik klub. Veći od ijednog igrača. Ljudi će se naviknuti da me nema, ovdje ima vrhunskih igrača, momčad je odlična. Kad tad će se naviknuti na klub bez mene, bit će sve u redu - rekao je Argentinac.

- Išao sam na ručak s novim predsjednikom, jeli smo i bio sam uvjeren da ću moći nastaviti igrati za Barcelonu. Moj ugovor nikad nije bio problem i onda se dogodilo što se dogodilo. Nije bilo moguće da igram. Neću više puno o tome, ne želim razmišljati o tome. Bih li se vratio odraditi oproštajnu utakmicu? Hmm, ne znam. Ne bi to bilo isto. Trenutak odlaska je sad... Ali da, za ove ljude bih napravio sve. Tako da da, vratio bih se odraditi oproštaj!

- Lažna nada? Nismo je davali. Pa i ja sam bio uvjeren da ću nastaviti igrati! Sve je bilo kako treba, nije bilo nikakvih problema. Uvijek smo bili iskreni s ljudima. S moje strane sigurno. Nikada nisam pokušavao zamazati oči ikome - rekao je Messi.

- Ne znam puno o detaljima. Klub nije htio potpisati što je La Liga nudila i nismo mogli produljiti moj ugovor zbog pravila La Lige. Nemam problema s Javierom Tebasom (predsjednik La Lige, op. a.). Zaledila mi se krv u žilama kad sam shvatio da neću moći ostati. Još uvijek nisam procesuirao da odlazim. Ali najbitnije stvari su da mi je obitelj zdrava, da tu sve štima, da mogu i dalje igrati nogomet općenito. Klub ima velik dug i jednostavno nije moguće. Odugovlačenje oko ovoga bi samo zakompliciralo stvari. Moram ići dalje.

- Ljudi u Barceloni me znaju. Dobar sam igrač i volim se natjecati. Zadnje godine karijere zato želim nastaviti natjecati se, boriti se za trofeje. Zato sam i bio ovdje. Želim pobijeđivati. Nema sumnje da želim u klub koji se bori za trofeje. Htio sam ostati, ali kad već idem, idem i dalje igrati na svoj način. Druženje s igračima PSG-a? To je slučajnost. Bili smo skupa jedan dan, prijatelji smo... I Slikali smo se, zafrkavali. Svi su govorili: Dođi u Pariz, dođi. To je tad bila samo šala, i onda se sad sve dogodilo. Nema tu ništa više od toga...

Nadodao je i kako bi volio u karijeri osvojiti još jednu Ligu prvaka jer ih zadnjih godina nije osvajao.

- Ne osjećam se prevareno od strane nikoga. Uvijek sam bio iskren, svi iz kluba su stvarno pokušali učiniti sve da se ovo ostvari.