Messi stigao na trening Barce!

<p>Argentinska zvijezda <strong>Lionel Messi </strong>uključio se u ponedjeljak u svom luksuznom Mercedesu na trening <strong>Barcelone </strong>u kampu Ciutat Esportiva Joan Gamper, pa se čini da su ponajbolji igrač današnjice i katalonski gigant izgladili nesporazume. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Messi je u nedjelju nazočio i obveznom klupskom testiranju na koronavirus. Mediji pišu da će uskoro biti jasno kakav će biti odnos 33-godišnjeg Mesija i novog trenera Nizozemca <strong>Ronalda Koemana</strong>, koji je već najavio da Messiju sprema novu ulogu.</p><p>Messi je prije tjedan dana najavio da nakon 13 godina odlazi iz Barcelone, ali nakon što je uprava ustrajala na odšteti od čak 700 milijuna eura Argentinac se predomislio i u sljedećoj sezoni će nositi dres Blaugrane. </p><p>Kada je vidio da će to teško itko platiti (čak je i za Manchester City previše), jedino što mu je preostalo je bilo navlačenje po sudovima. Ipak, bio bi to pomalo ružan kraj 20 godina duge veze između njega i Blaugrane.</p><p><strong>Leo Messi</strong> je dobro promislio i odlučio se na najbezbolniju odluku. Odlučio je ostati u Barceloni za koju ga ugovor veže do 2021. godine!</p><p>- Nisam bio sretan i htio sam otići. To mi ni na koji način nije dopušteno i ostat ću u klubu kako ne bih ulazio u pravni spor. Uprava kluba na čelu s Bartomeuom je katastrofa - rekao je<strong> Leo Messi </strong>za<a href="https://www.goal.com/en/news/messis-barcelona-heartbreak-revealed-from-his-sons-tears-to/1mpozogbymuza1fep1f6vv3oz2" target="_blank"> Goal.com</a>.</p><p>Barcelonu 29. rujna čeka utakmica nove sezone Primere s Villarrealom, a prva trening utakmica bit će u subotu s trećeligašem Nastic Tarragona.</p><p> </p>