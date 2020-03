Messi kao Vojko V: Sad nam hoćete srezati plaće? Ne može!

Ne može! Viče tako reper Vojko V u svom hitu, ali i ujedinjeni kapetani Barcelone. Nogometne, košarkaške i rukometne.

Odnosno, Lionel Messi, Ante Tomić i Raul Entrerrios. Viknuli su to, prenosi AS, predsjedniku katalonskog diva Josepu Bartomeuu koji je sazvao u srijedu sastanak na kojem je nastojao uvjeriti sve igrače tog sportskog kolektiva u smanjenje plaće, no naišao je na - odbijenicu.

Pa, rekli bismo, i očekivano s obzirom da je Bartomeuov prijedlog bio da svi Barcini sportaši, dakle i nogometaši, rukometaši, košarkaši, ostanu bez čak 70 posto primanja dok traje ova situacija uvjetovana pandemijom korona virusa. Ponudio je predsjednik i određene kompenzacije, ali nije dobio zeleno svjetlo.

Svejedno, Barcelonino će predsjedništvo ostati čvrsto u svom zahtjevu, bez obzira što kažu igrači, jer to je nužnost. Ili, pučki rečeno, ili će milom ili će silom. Oboje je legalno s obzirom na uvjete u kojima se klub našao.

A našao se u takvima da više ne ostvaruje prihode od ulaznica, od muzeja kojim tjedno prođu tisuće turista i obožavatelja. Ne nađe li se kompromis, moglo bi sve ovo ostaviti i veće posljedice u odnosima na Camp Nouu nego što će korona virus ostaviti u financijama. Barca na godišnje plaće svojih nogometaša troši 507 milijuna eura odnosno polovicu ukupnog proračuna (milijarda i 47 milijuna).

U međuvremenu neki su Barcini igrači pokazali solidarnost prema ugroženima, Messi je donirao milijun eura, polovicu klinici u Barceloni, koja je centar za liječenje te bolesti u Kataloniji, te drugu polovicu ustanovi za borbu protiv korone u rodnoj Argentini. Marc Andre ter Stegen, pak, dao je svoj obol u iznosu od 2,5 milijuna eura njemačkih reprezentativaca.

