Messi uzeo pravdu u svoje ruke: Kako za ovo nije dobio ni žuti?

Barcelona je jučer u gostima kod Seville (0-0) uzela bod, a Lionel Messi imao je trenutak 'pomračenja uma' pred sam kraj prvog poluvremena. On je nakon jednog faula uzeo pravdu u svoje ruke i za to prošao bez kazne

<p>Suarez je dobio po nogama, a sudac Gonzalez dosudio je prekršaj na igraču <strong>Barcelone</strong>, no kapetan gostiju <strong>Leo Messi </strong>odlučio se obračunati s igračem koji mu je klizećim startom pokušao oduzeti loptu. Bio je to <strong>Diego Carlos </strong>kojeg je <strong>Messi </strong>odgurnuo, a na terenu je odmah zaiskrilo.</p><p>Brazilac jest bio odgurnut, ali je i teatralno pao nadajući se kako bi Messi za ovo mogao biti kažnjen. Za nesportsko ponašanje zaslužio je barem žuti karton, ali to ostavljamo struci. A ipak je on Leo Messi, a ne bilo tko u sudačkim očima. <strong>Luuk de Jong</strong> samo je raširio ruke nakon tog poteza Argentinca, a <strong>Fernando </strong>i <strong>Busquets </strong>porječkali su se iznad Carlosa.</p><p>Priču je išao smiriti i <strong>Ivan Rakitić </strong>koji je upravo iz Seville otišao u Barcelonu. Na kraju su požutjeli upravo Busquets i Reges zbog naguravanja, dok je Messi prošao bez opomene. Podsjetimo, Barcelona je u prvom poluvremenu bila bolja momčad na terenu, ali nije uspjela zabiti, da bi u drugom poluvremenu domaći preuzeli inicijativu, ali rezultat je ostao nepromijenjen (0-0).</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="http://sportklub.hr/Video/Nogomet/Primera/a113692-VIDEO-Messija-uhvatila-zuta-minuta.html" target="_blank">OVDJE.</a></i></p><p>Tako su se 'kraljevi' približili na samo tri boda zaostatka uz utakmicu manje te se utrka za naslov prvaka La lige. <strong>Real Madrid </strong>još u nedjelju igra u gostima protiv Real Sociedada te se mogu bodovno izjednačiti sa rivalima na vrhu tablice osam kola prije kraja prvenstva.</p><p> </p>