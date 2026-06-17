Messi zaplakao nakon što je zabio, sada je otkriveno i zašto

Aktualni svjetski prvaci Argentinci krenuli su u obranu naslova na Svjetskom prvenstvu. Uspješno su savladali prvog protivnika i pobijedili Alžir (3-0), a Argentinci su do pobjede došli na pogon nevjerojatnog Lionela Messija koji je zabio hat-trick.

Foto: Claudia Greco

Messi je zabijanje gola proslavio na poprilično emotivan način i zaplakao. Snimka Messija kako plače obišla je svijet i na prvu zabrinula navijače.

Kako navodi britanski The Sun, razlog Messijeva emocionalnog sloma nije bio povezan s nogometom, nego sa zdravstvenim stanjem njegova oca Jorgea Horacija Messija.

Nakon utakmice oglasio se i sam Messi koji je izjavio kako njegove suze nisu imale veze s nogometom.

- Iskreno, to nema nikakve veze sa sportom. Iza mene su teški i komplicirani dani.

Kako navodi britanski list, njegov otac već dulje vrijeme ima problema sa zdravljem. Jorge Messi godinama je i njegov agent te poslovni menadžer te je imao jednu od bitnijih uloga tijekom njegove karijere. Jorge je još u siječnju imao zdravstvenu epizodu u svom domu, nakon čega je završio u bolnici. Tada je navodno prošao niz kardiovaskularnih i neuroloških pretraga, ali obitelj nije javno objavila službenu dijagnozu.