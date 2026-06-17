Obavijesti

Sport

Komentari 1
ZBOG OBITELJSKE SITUACIJE

Messi zaplakao nakon što je zabio, sada je otkriveno i zašto

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Messi zaplakao nakon što je zabio, sada je otkriveno i zašto
3
Foto: JAY BIGGERSTAFF

Kako navodi britanski The Sun, razlog Messijeva emocionalnog sloma nije bio povezan s nogometom, nego sa zdravstvenim stanjem njegova oca Jorgea Horacija Messija

Admiral

Aktualni svjetski prvaci Argentinci krenuli su u obranu naslova na Svjetskom prvenstvu. Uspješno su savladali prvog protivnika i pobijedili Alžir (3-0), a Argentinci su do pobjede došli na pogon nevjerojatnog Lionela Messija koji je zabio hat-trick. 

FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria
Foto: Claudia Greco

Messi je zabijanje gola proslavio na poprilično emotivan način i zaplakao. Snimka Messija kako plače obišla je svijet i na prvu zabrinula navijače. 

Kako navodi britanski The Sun, razlog Messijeva emocionalnog sloma nije bio povezan s nogometom, nego sa zdravstvenim stanjem njegova oca Jorgea Horacija Messija

Nakon utakmice oglasio se i sam Messi koji je izjavio kako njegove suze nisu imale veze s nogometom. 

- Iskreno, to nema nikakve veze sa sportom. Iza mene su teški i komplicirani dani. 

Kako navodi britanski list, njegov otac već dulje vrijeme ima problema sa zdravljem. Jorge Messi godinama je i njegov agent te poslovni menadžer te je imao jednu od bitnijih uloga tijekom njegove karijere. Jorge je još u siječnju imao zdravstvenu epizodu u svom domu, nakon čega je završio u bolnici. Tada je navodno prošao niz kardiovaskularnih i neuroloških pretraga, ali obitelj nije javno objavila službenu dijagnozu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone
WAGSICE S DIPLOMOM

FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone

Nogometaše najčešće vežemo s manekenkama. Puno je takvih veza bilo kroz povijest. Ipak, naši reprezentativci su pokazali kako nisu svi isti
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Bernardo Silva službeno u Real Madridu!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bernardo Silva službeno u Real Madridu!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026