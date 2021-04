Barcelona je razbila Athletic Bilbao 4-0 i uzela 31. titulu Kupa kralja, a prvi se oglasio Leo Messi.

POGLEDAJTE VIDEO: Messi tehnicira

Briljantni Argentinac zabio je dva gola, odigrao je maestralnu partiju, a bio je izrazito sretan nakon novog trofeja:

- Jako smo sretni, lijepo je dići titulu. Znali smo kako Bilbao igra, bili smo strpljivi s loptom, stvarali prostor. Puno smo se kretali u prvom poluvremenu i to ih je pripremilo da ih dovršimo u drugom. Šteta je što ne možemo slaviti s našim navijačima, baš šteta. Ljudi obožavaju Kupove - rekao je Messi pa zaključio:

- Bezveze smo gubili bodove u prvom dijelu sezone, a onda smo postali baš jaki i igramo dosta dobro. Šteta što nismo došli do dobrog rezultata u El Clasicu.

Oglasio se i Jordi Alba:

- Ovo je bila odlična utakmica, šteta što nije bilo navijača - rekao je Alba, a dotakao se i Messijevog ostanka u klubu:

- On je taj koji će odlučiti kad će otići. On je posvećen Barceloni, to je njegov život.

Trener Koeman nahvalio je Messija:

- De Jong i Messi su veliki igrači. Leo već godinama dokazuje da je najbolji na svijetu! Ali treba pohvaliti i ostale, Frenkieja i cijelu momčad. Igrali smo fantastično i zaslužili smo ovo.