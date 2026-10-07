FOTO Ovako je Messi otišao u reprezentativnu mirovinu...

Lionel Messi odigrao je 208. utakmicu za Argentinu u prijateljskom susretu protiv Benina (3-0), u kojoj je zabio gol i dvaput asistirao. Na El Monumentalu okupilo se 85.000 navijača, svi samo radi njega
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Dobio je loptu od suca za kraj, čak su mu i protivnici poklonili oproštajno pismo. Leo Messi odigrao je posljednju utakmicu za argentinsku reprezentaciju u pobjedi nad Beninom 3-0 u Buenos Airesu.
| Foto: RODRIGO VALLE
Dobio je loptu od suca za kraj, čak su mu i protivnici poklonili oproštajno pismo. Leo Messi odigrao je posljednju utakmicu za argentinsku reprezentaciju u pobjedi nad Beninom 3-0 u Buenos Airesu. |
Foto: RODRIGO VALLE
Dobio je loptu od suca za kraj, čak su mu i protivnici poklonili oproštajno pismo. Leo Messi odigrao je posljednju utakmicu za argentinsku reprezentaciju u pobjedi nad Beninom 3-0 u Buenos Airesu.
| Foto: RODRIGO VALLE
Foto Alessia Maccioni
Foto Alessia Maccioni
Foto RODRIGO VALLE
Sve je bilo u znaku čarobnjaka iz Rosarija, zabio je gol i dvaput asistirao, skandirali su mu daleko prije i daleko poslije utakmice. Otišao je uz puno emocija, suza od radosti i tuge.
| Foto: RODRIGO VALLE
Foto RODRIGO VALLE
Karijeru je završio s impresivnih 208 utakmica, 126 golova i 70 asistencija.
| Foto: Matias Baglietto
Foto RODRIGO VALLE
Foto RODRIGO VALLE
Foto RODRIGO VALLE
Foto Matias Baglietto
Foto Matias Baglietto
Foto Matias Baglietto
Foto RODRIGO VALLE
Foto RODRIGO VALLE
Foto RODRIGO VALLE
Foto RODRIGO VALLE
Foto Matias Baglietto
Foto RODRIGO VALLE
Foto Matias Baglietto
Foto Matias Baglietto
Foto RODRIGO VALLE
Foto RODRIGO VALLE
Foto RODRIGO VALLE
Foto Matias Baglietto
Foto RODRIGO VALLE
Foto RODRIGO VALLE
Foto Matias Baglietto
Foto Matias Baglietto
Foto Matias Baglietto
Foto RODRIGO VALLE
Foto Matias Baglietto
Foto Matias Baglietto
Foto Matias Baglietto
Foto Matias Baglietto
Foto Matias Baglietto
Foto RODRIGO VALLE
Foto RODRIGO VALLE
Foto RODRIGO VALLE
Foto RODRIGO VALLE