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FOTO Ovako je Messi otišao u reprezentativnu mirovinu...

Lionel Messi odigrao je 208. utakmicu za Argentinu u prijateljskom susretu protiv Benina (3-0), u kojoj je zabio gol i dvaput asistirao. Na El Monumentalu okupilo se 85.000 navijača, svi samo radi njega
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International Friendly - Argentina v Benin
Dobio je loptu od suca za kraj, čak su mu i protivnici poklonili oproštajno pismo. Leo Messi odigrao je posljednju utakmicu za argentinsku reprezentaciju u pobjedi nad Beninom 3-0 u Buenos Airesu. | Foto: RODRIGO VALLE
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Dobio je loptu od suca za kraj, čak su mu i protivnici poklonili oproštajno pismo. Leo Messi odigrao je posljednju utakmicu za argentinsku reprezentaciju u pobjedi nad Beninom 3-0 u Buenos Airesu. | Foto: RODRIGO VALLE
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