PONOVNO NASTUPA U SVIBNJU

Australski Hrvat u UFC-ov kavez ušao s hrvatskom zastavom i uz hit Ivana Mandića pa pobijedio

Piše Mato Galić,
Što su protivnici veći, opasniji i kvalitetniji, to bolje. Nokautirat ću svakog borca u teškoj kategoriji. UFC Perth, stižem! Želim se boriti protiv bilo koga iz top 15, rekao je Peričić nakon pobjede u Londonu

Brando Peričić (31), Australac hrvatskih korijena, stigao je do druge pobjede pod okriljem UFC-a. Trenutačni mu je omjer u profesionalnoj MMA karijeri 6-1. "The Balkan Bear" ponosno ističe svoje hrvatske korijene, što je pokazao i u subotu u londonskoj O2 Areni, kad je prema kavezu krenuo ogrnut hrvatskom zastavom, uz taktove pjesme Ivana Mandića 'Hrvatska zastava'.

Peričić je u prvoj rundi tehničkim nokautom zaustavio Louieja Sutherlanda, nakon čega je dao ludi pobjednički intervju u kavezu.

- Želim se zahvaliti UFC-u na bonusu od 100.000 dolara koji ću osvojiti za večerašnji nastup. Kako bih proslavio, taj ću bonus dati nekome od vas! Jedan od mojih pratitelja na društvenim mrežama osvojit će 100.000 dolara! Pobrinite se da pratite moj Instagram i YouTube kanal.

Nažalost, šaljivi Brando nije se našao na UFC-ovoj listi osvajača bonusa. Međutim - genijalan marketinški potez. Za kraj, Peričić je jasno i glasno poručio:

- Što su protivnici veći, opasniji i kvalitetniji, to bolje. Nokautirat ću svakog borca u teškoj kategoriji. UFC Perth, stižem! Želim se boriti protiv bilo koga iz top 15!

UFC Fight Night, zakazan za 2. svibnja, održat će se u australskom Perthu, a priredbu će predvoditi Jack Della Maddalena i Carlos Prates. Na 'cardu' će, očito, biti i Peričić.

