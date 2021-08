Leo Messi (34) nakon 21 godine napustio je Barcelonu i šokirao svijet, no nitko se ne pita kako je on reagirao na takvu promjenu, doslovno iz 'vedra neba'.

- Moj otac došao je kod mene u kuću jer je imao sastanak s Laportom, a onda mi je rekao da se dogodio veliki 'obrat' i da se pripremim kako to reći Antoneli i djeci - ispričao je Messi za BBC, a prenosi Marca.

Ponajbolji igrač svijeta navodno je prihvatio značajno smanjenje plaće i radio sve kako bi ostao u klubu što su svakodnevno potvrđivali s Camp Noua, a onda su prije točno tjedan dana šokirali svijet.

- Rekao sam supruzi i plakali smo, a onda smo se dogovorili kako to priopćiti djeci na najbolji način jer smo im prošlog prosinca rekli da ćemo ostati i znam da je ovo bio šok za njih, posebno za Thiaga - rekao je Messi pa objasnio:

- Thiago je kao ja. Znam da ga boli iznutra bez obzira što to ne pokazuje, ali nije to ništa strašno. Brzo će se prilagoditi kao što se svi prilagode. Bit će to novo iskustvo za njega zbog kojeg će izrasti na ljudskoj razini. Nakon priopćenja Barcelone nismo znali što činiti. Nismo imali ništa. Ta nervoza, nesigurnost... Gdje ćemo ići, kada ćemo ići, velika je to promjena za obitelj...

Kao što je i poznato, Messi i Neymar su veliki prijatelji koji su u stalnom kontaktu. Brazilac je bio prvi koji je znao da će doći u PSG...

- Kad je moj otac započeo pregovore s Leonardom, Neymar je već znao to. Zatim sam rekao Di Mariji i Paredesu da postoji mogućnost da dođem.