TUŽNE VIJESTI

Messijeva sestra doživjela tešku prometnu 10 dana prije svadbe

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Messijeva sestra doživjela tešku prometnu 10 dana prije svadbe
Foto: Sam Navarro/REUTERS

Zaručnik je Julian Arellano, trener mlade momčadi Inter Miamija

Tužne vijesti potresle su obitelj Lionela Messija. Sestra Maria Sol teško je stradala u prometnoj nesreći u Miamiju u utorak, prenose svjetski mediji, uključujući i As. 

Vijest je prvo objavila televizija "America TV Lam", a Maria se trenutačno nalazi u stabilnom stanju i izvan životne opasnosti, iako je zadobila teške ozljede. 

Maria Sol navodno je izgubila nadzor nad vozilom i zabila se u zid, prenosi novinar Angel de Brito pozivajući se na obiteljske izvore. Zadobila je višestruke ozljede, uključujući i dva slomljena kralješka, slomljenu petu i zapešće te opekline po cijelom tijelu. 

Da bi stvar bila tužnija, Messijeva je sestra imala zakazano vjenčanje za 3. siječanj 2026., a sada će ga morati odgoditi. Zaručnik je Julian Arellano, trener mlade momčadi Inter Miamija. Mariju Sol su prebacili u ambulantu u Rosariju gdje je započela liječenje i rehabilitaciju. 

