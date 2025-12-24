Da bi stvar bila tužnija, Messijeva je sestra imala zakazano vjenčanje za 3. siječanj 2026., a sada će ga morati odgoditi. Zaručnik je Julian Arellano, trener mlade momčadi Inter Miamija
Messijeva sestra doživjela tešku prometnu 10 dana prije svadbe
Tužne vijesti potresle su obitelj Lionela Messija. Sestra Maria Sol teško je stradala u prometnoj nesreći u Miamiju u utorak, prenose svjetski mediji, uključujući i As.
Vijest je prvo objavila televizija "America TV Lam", a Maria se trenutačno nalazi u stabilnom stanju i izvan životne opasnosti, iako je zadobila teške ozljede.
Maria Sol navodno je izgubila nadzor nad vozilom i zabila se u zid, prenosi novinar Angel de Brito pozivajući se na obiteljske izvore. Zadobila je višestruke ozljede, uključujući i dva slomljena kralješka, slomljenu petu i zapešće te opekline po cijelom tijelu.
Da bi stvar bila tužnija, Messijeva je sestra imala zakazano vjenčanje za 3. siječanj 2026., a sada će ga morati odgoditi. Zaručnik je Julian Arellano, trener mlade momčadi Inter Miamija. Mariju Sol su prebacili u ambulantu u Rosariju gdje je započela liječenje i rehabilitaciju.
