Messiju je Katar zadnja šansa, Francuzi moćni i s ozljedama

Trećeg dana Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru prvi put na rasporedu su četiri utakmice. Prvo kolo igra se u skupinama C i D, a dan otvaraju Argentina i Saudijska Arabija od 11 sati po hrvatskom vremenu, u 14 su na redu Danska i Tunis, u 17 Meksiko i Poljska dok sve završava dvobojem Francuske i Australije od 20 sati.

U nastavku predstavljamo svih osam reprezentacija koje nastupaju u utorak.

Skupina C

Argentina: Messijev labuđi pjev?

Možemo se sporiti je li Messi najbolji nogometaš u povijesti nogometa ili nije, ali ne bismo se smjeli sporiti oko toga je li jedan od najboljih u povijesti, jer on to svakako je. I zbog toga je pitanje svih pitanja, i to ne samo za ljubitelje nogometa u Argentini nego i šire, za sve koji simpatiziraju "gaučose", može li se Messi na svom zadnjem SP-u, kako je najavio, konačno odvesti svoju reprezentaciju do kraja i zaokružiti blistavu karijeru.

Rezultati pokazuju da Argentina nikad nije iskoristila Messijev potencijal do kraja, baš kao što ni Messi nikad nije iskoristio to što igra za jednu od najboljih reprezentacija svijeta. Dok je Messi bio u naponu snage, Argentina je bila preslaba da ga prati, a sada, kad je Argentina opet moćna i jaka, Messi je na zalazu karijere, i pitanje je koliko će još igrati, jer u lipnju puni 35 godina. Katar sigurno, nakon toga...

Veliki trijumf Argentine s Messijem u sastavu trebao se dogoditi još 2014. godine na SP-u u Brazilu, na terenu najvećeg rivala. Messi je bio najbolji igrač turnira, ali u finalu su ipak bili bolji Nijemci, a to je srebro jedina svjetska medalja Argentine u zadnjih 30 godina. Nakon Brazila 2014. praktično su nestali sa scene, mučili su se nekim svojim unutarnjim problemima, a ni na SP u Rusiji nisu bili ni sjena nekad velike reprezentacije. Nakon loših izdanja u grupi i poraza od Hrvatske 3-0, u osmini finala izbacila ih je Francuska. Godinama su posrtali i na Copa Americi....

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

U nogometnom svijetu vodile su se žučne rasprave treba li se Messi prilagoditi reprezentaciji ili suigrači njemu i njegovoj genijalnosti koja je Barceloni donosila velike uspjehe i praktično sve trofeje koji se mogu osvojiti. Mijenjali su se suigrači i izbornici, no Argentina je bila daleko od postolja i medalja, pa je i Messi, pritisnut kritikama da ne igra svim srcem za domovinu, razmišljao o oproštaju od 'Albicelestea'.

A onda je, nakon otkaza Jorgeu Sampaoliju, momčad privremeno, do pronalaska novog izbornika, povjerena njegovom pomoćniku Lionelu Scaloniju. I od tada su se stvari promijenile. Već 2019. bili su treći na "Copa Americi", lani su je osvojili i, što je najvažnije, Messi ponovno uživa igrati za Argentinu. I ne samo on, nego i ostatak momčadi, Otamendi, Paredes, De Paul, Di Maria, Lo Celso, Correa, Martinez, Acuña, Dybala...

Sve im to ostavlja nadu da u Kataru mogu otići do kraja. Bio bi to sjajan uspjeh, ali i još ljepši kraj reprezentativne karijere za velikog Messija, da ode u povijest s trofejem koji su prije njega dizali Diego Maradona 1986. u Meksiku i Daniel Passarella 1978. godine na SP koje je održano u njihovom domu u Argentini.

Golmani: Emiliano Martinez, Franco Armani, Geronimo Rulli

Braniči: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, German Pezzella, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Juan Foyth, Nicolas Tagliafico, Marcos Acuna

Veznjaci: Leandro Paredes, Guido Rodriguez, Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alejandro Gomez, Alexis Mac Allister

Napadači: Paulo Dybala, Lionel Messi, Angel Di Maria, Nicolas Gonzalez, Joaquin Correa, Lautaro Martinez, Julian Alvarez

Saudijska Arabija: Iznenadili Japan i Australiju

Saudijska Arabija će se ove godine po šesti put natjecati na svjetskom nogometnom prvenstvu, a prije četiri godine zapeli su u grupnoj fazi Mundijala u Rusiji. No, Saudijci su i tada odigrali prilično dobar turnir, svladali (2-1) Egipat, dok su gubili od Rusije (5-0 na otvaranju SP-a) i Urugvaja (1-0). Saudijska Arabija je u Rusiji bila jedna od najstarijih momčadi turnira, ali reprezentacija je od tada bitno pomlađena.

Na klupi im sjedi iskusni francuski stručnjak Herve Renard (53) koji je na reprezentativnom planu bio uspješan sa Zambijom, Angolom, Obalom Bjelokosti i Marokom, a sada je na uvjerljiv način odveo Saudijsku Arabiju u Katar. I to je bilo prilično važno za njihov nogomet, Saudijcima je bilo od iznimne važnosti predstaviti se na Svjetskom prvenstvu koje se igra na arapskom tlu. I za svoj su uspjeh bogato nagrađeni.

Zanimljivo, Saudijci su u kvalifikacijama iznenadili nogometnu javnost, iza sebe ostavili favorizirane Japan i Australiju. U deset kvalifikacijskih dvoboja upisali su sedam pobjeda, dva remija i jedan poraz (u Japanu), uz gol-razliku 12-6. I to zorno pokazuje njihov stil igre, momčad Hervea Renarda igra čvrst i tvrd nogomet, igra Saudijaca se temelji na klasičnoj defenzivi...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Igrački kadar Saudijske Arabije vrijedi tek oko 25 milijuna eura, a svi reprezentativci igraju u domaćoj Pro ligi. Među najvažnije adute Saudijaca spada napadač Saleh Al-Shehri koji je od 12 kvalifikacijskih golova svoje reprezentacije postigao njih čak četiri.

Saudijska Arabija jedna je od momčadi koju bi mnogi od svjetskih velikana voljeli vidjeti u svojoj skupini ždrijeba za Svjetsko prvenstvo, a najveći uspjeh pamte sa svog prvog "mundijala" iz 1994. godine kada su u skupini s Nizozemskom, Belgijom i Marokom bili drugi, pa u osmini finala ispali od snažnih Šveđana koji su se tada okitili broncom.

Vratari: Muhammad Al Owais, Mohammed Al Rubaie, Nawaf Alaqidi

Braniči: Sultan Al-Ghannam, Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Bulaihi, Abdullah Mado, Saud Abdul Hamid, Hassan Tumbukti, Yasser Al Shahrani, Muhammad Al-Buraik

Veznjaci: Abdullah Otaif, Abdulelah Al Malki, Riad Shrahili, Ali Al Hassan, Salman Al-Faraj, Muhammad Kanoo, Nasser Al Dawari, Sami Al-Najei, Hattan Bahbari, Salem Al Dawsari, Fahad Al-Muwallad, Abdulrahman Al-Aboud

Napadači: Haitham Asiri, Firas Al-Buraikan, Saleh Al Shehri

Meksiko: Oni su kraljevi osmine finala, dalje od toga ne idu

Konstanta je na svjetskim prvenstvima, ali za plasman u Katar morao je čekati do posljednjeg kola i pobjede nad Salvadorom, a nije uspio pobijediti ni Kanadu ni SAD u četiri utakmice. Jednu utakmicu kvalifikacija igrao je bez navijača, a još dvije s ograničenim kapacitetom, ne zbog korone, nego homofobnog skandiranja navijača?!

Najbolji rezultati Meksika na velikim natjecanjima su četvrtfinala iz 1970 i 1986., a Fifa mu je zabranila nastup na SP-u 1990. nakon skandala s pozivanjem starijih igrača na juniorskom Mundijalu godinu ranije.

"El Tri", kako tepaju reprezentaciji (trikolori), nakon toga je stvorio strašan niz, istovremeno i jako neobičan: osmi je put zaredom na Mundijalu, a posljednjih sedam puta svaki put je prošao skupinu pa ispao u osmini finala. Dvaput je u skupini igrao protiv Hrvatske, u Japanu 2002. (1-0) i Brazilu 2014. (3-1), oba puta pobijedio, a ‘vatreni’ nisu išli dalje.

Meksiko dolazi u Katar s izbornikom Gerardom Martinom, bivšim trenerom Barcelone i izbornikom Argentine, koji je naslijedio Kolumbijca Juana Carlosa Osorija nakon SP-a u Rusiji. Martino se oslanja na iskustvo pa u momčadi ima legendarnog golmana Guillerma Ochou (36), kapetana sa 128 nastupa, a u kadru su i još stariji golman Alfredo Calavera (39) pa i nešto mlađi Rodolfo Cota (34) i branič Héctor Moreno (34).

U reprezentaciji je u veljači bio i Andrés Guardado (35), veznjak Betisa koji ima čak 173 nastupa za Meksiko i 12. je igrač po tom kriteriju na vječnoj Fifinoj ljestvici.

Hirving Lozano (26) iz Napolija najvrjedniji je meksički nogometaš, Transfermarkt ga procjenjuje na 35 milijuna eura, a jake snage selekcije čine i drugi igrači iz europskih liga poput Raúla Jiméneza (30) iz Wolvesa, Edsona Álvareza (24) iz Ajaxa i Jesúsa Corone (29) iz Seville.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Meksiko je, uz SAD i Kanadu, jedan od domaćina Svjetskog prvenstva 2026. gdje očekuje velike stvari, a u Kataru želi otići korak dalje od uvijek kobne osmine finala.

Golmani: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota

Braniči: Hector Moreno, Jesus Gallardo, Nestor Araujo, Cesar Montes, Jorge Sanchez, Gerardo Arteaga, Jesus Angulo, Kevin Alvarez, Johan Vasquez

Veznjaci: Andres Guardado, Hector Herrera, Jesus Corona, Edson Alvarez, Orbelin Pineda, Uriel Antuna, Erick Gutierrez, Carlos Rodriguez, Roberto Alvarado, Luis Romo, Diego Lainez, Alexis Vega, Erick Sanchez, Luis Chavez

Napadači: Raul Jimenez, Hirving Lozano, Henry Martin, Rogelio Funes Mori, Santiago Gimenez

Poljska: Izbornik tek došao... I ispao od Dinama

Ove sezone, prvoj s Barcelonom, zabio je 18 golova u 19 utakmica, prošle 45 golova u 37 utakmica, pretprošle 48 golova u 40 susreta, a one prije toga 55 u 47. A u prvoj sezoni u najvećem njemačkom klubu, kad je iz Guardioline momčadi istisnuo Mandžukića, zabio je 'samo' 25 pogodaka u 49 utakmica.

I nije čudno da sva priča o poljskoj reprezentaciji počinje i završava s Robertom Lewandowskim. Ma svaka čast Ronaldu i Messiju, ali takve brojke zadnje tri godine nema nitko!

Poljska momčad prema Transfermarktu vrijedi 255 milijuna eura, ispred su i Urugvaj, Srbija, Senegal, Norveška, Bjelokosna Obala, Kolumbija, Turska... A da nema Lewe, ispred bi bili i, primjerice, Škotska i Austrija. S njim je koeficijent da Poljska može do svjetskog naslova 81, bez njega bismo ga tražili negdje oko 500, gdje su Južna Koreja, Tunis ili Iran.

Reprezentacija je, međutim, malo drugačija priča nego klub. Tu Lewa ima 76 golova u 134 nastupa i najveću je golgetersku krizu prolazio upravo na SP-u. U Rusiji je ostao bez gola, dok je na Euru u ljeto 2021. zabio tri od četiri poljska, od kojih dva Švedskoj. Tada u porazu, sada je Šveđanima zabio jedan od svojih šest u kvalifikacijama za Katar, za pobjedu u playoffu. Zlatana Ibrahimovića poslao je, tako u reprezentativnu mirovinu, ali Katar je i njemu zadnja šansa da s reprezentacijom nešto napravi.

Foto: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

Do tog će ga cilja voditi Czeslaw Michniewicz, 52-godišnji strateg, koji je reprezentaciju preuzeo kao svojevremeno Niko Kovač hrvatsku -.uoči playoffa za SP. Paulo Sousa vodio je Poljake kroz skupinu, Albaniju su pobijedili tek golom u 77. minuti, Lewandowski je morao zabiti dva za pobjedu nad Andorom (4-1), a u zadnjem kolu Poljaci su kod kuće izgubili 2-1 od Mađarske.

A onda ih je u doigravanju poljubila sreća jer ostali su bez polufinalnog suparnika zbog suspenzije Rusije. Pa je izbornikov debi bio prijateljska utakmica sa Škotskom (1-1), prije ključne bitke sa Šveđanima.

Michniewicz je, inače, do ustoličenja vodio Legiju. Da, i u ljetnim okršajima s Dinamom u pretkolu Lige prvaka, kada je u Zagrebu bilo 1-1, a u Varšavi je golom Šutala Dinamo pobijedio.

Na kraju, da ipak ne ostane sve na Lewandowskom, u poljskom su sastavu i Zielinski (Napoli), Bednarek (Southampton), Piatek (Salernitana), momak tipičnog poljskog imena Matty Cash iz Aston Ville te poznati veterani Szczesny (Juventus), Krychowiak (Al Shabab), Grosicki (Pogon)...

Golmani: Wojciech Szczesny, Bartlomiej Dragowski, Lukasz Skorupski

Braniči: Jan Bednarek, Kamil Glik, Robert Gumny, Artur Jedrzejczyk, Jakub Kiwior, Mateusz Wieteska, Bartosz Bereszynski, Matty Cash, Nicola Zalewski

Veznjaci: Krystian Bielik, Przemyslaw Frankowski, Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak, Jakub Kaminski, Michal Skoras, Damian Szymanski, Sebastian Szymanski, Piotr Zielinski, Szymon Zurkowski

Napadači: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piatek, Karol Swiderski

Skupina D

Francuska: Svjetski šampioni ne prolaze skupinu

Naslov nije naša nadobudna prognoza niti ima veze s neupitnom svjetskom klasom Tricolora, nego takav rasplet sugerira - dva desetljeća stara 'tradicija':

Francuska je osvojila Mundijal 1998. pa 2002. ispala u skupini, Brazil osvojio 2002. pa 2006. ispao u skupini, Italija osvojila 2006. pa 2010. ispala u skupini, Španjolska osvojila 2010. pa 2014. ispala u skupini, Njemačka osvojila 2014. pa 2018. ispala u skupini...

Francuska je svoj drugi naslov osvojila na prošlom Svjetskom prvenstvu: 2018. u Rusiji su u finalu bili bolji (i imali sudačku pomoć) protiv naše Hrvatske. Kako svjetski prvaci još od 2002. na sljedećem Svjetskom prvenstvu 'nefaljeno' padaju na prvoj stepenici: Francuska u Kataru neće proći skupinu?

Nijedna tradicija nije vječna pa ni ona koju su baš Francuzi na svoju štetu 'pokrenuli' u Japanu i Koreji 2002., a njihova kvaliteta, uigranost, fizička moć igrača i stručni kontinuitet sugeriraju sve samo ne debakl. Realno: Francuska je jedan od najvećih favorita ovog apsurdnog Mundijala koji će se igrati u studenome i prosincu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Istina, prošle godine na Euru su dosta žestoko kiksali. Prolazak skupine ispred Njemačke i Portugala, a onda ispadanje odmah u osmini finala na penale od Petkovićeve Švicarske.

Ali... Ljudi dragi, ako samo na prvu u sebi počnete nabrajati imena igrača koje Didier Deschamps ima na raspolaganju, to je - da se smrzneš. Čak i kada su otpali nova Zlatna lopta Karim Benzema, pa Nkunku, Pogba, Kante...

Mbappe, Griezmann, Dembele, Martial, Coman, Sissoko, Thuram, Kounde, Veretout, braća Hernandez, Varane, Pavard, Kimpembe, Upamecano, Lloris... Svjetski šampioni i treća reprezentacija svijeta u Fifinom rankingu. Iskustvo, znanje, moć, pobjednički mentalitet. Francuska ima - sve.

I neka vas ne zavarava lelujava forma pojedinih igrača u sezoni Svjetskog prvenstva. Sjetite se: nije npr. Pogba imao neku bajnu sezonu iza sebe prije SP 2018., a u Rusiji je odigrao maestralno prvenstvo.

Francuska je favorit Mundijala. Jedan od najvećih ako ne i najveći!

Vratari: Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes)

Braniči: Lucas Hernardez (Bayern), Theo Hernandez (AC Milan), Axel Disasi (Monaco), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamencano (Bayern), Raphael Varane (Manchester United)

Veznjaci: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Matteo Guendouzi (Marseille), Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Jordan Veretout (Marseille)

Napadači: Kinglsey Coman (Bayern), Ousmane Dembele (Barcelona), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), Marcus Thuram (B. M'Gladbach)

Danska: Eriksen se vratio i sanja velike stvari

Danci su najsretniji narod na svijetu. No sreću im je donijela i danska nogometna reprezentacija koja je na Euru 1992. godine sa slavnom generacijom predvođenom Peterom Schmeichelom, Brianom Laudrupom, Johnom Jensenom, Johnom Sivebaekom i ostalima stigla do najvećeg uspjeha u svojoj povijesti osvojivši zlato u finalu pobijedivši Njemačku 2-0.

Što se tiče danskog utjecaja na svjetskim prvenstvima, do sada su na najvećoj nogometnoj smotri nastupili šest puta. Prošlo će im ostati im u lošem pamćenju, a za sve je krivac Hrvatska. Četiri godine kasnije imat će priliku za popravak dojma u Kataru kamo stižu pojačani nevjerojatnom reinkarnacijom Christiana Eriksena, virtuoza sredine terena kojem je na posljednjem Europskom prvenstvu tijekom utakmice s Finskom stalo srce i koji je bio na rubu prijevremenog, prisilnog odlaska u mirovinu.

Christian Eriksen je ujedno i najveća danska zvijezda čija vrijednost na Transfermarktu nije pravo mjerilo (25 milijuna eura), no koja je opravdana slijedom svega što se dogodilo. Tu je i Schmeichelov potomak, jedini sin Kasper.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Uz Simona Kjaera koji se uspio oporaviti nakon puknuća prednjih križnih ligamenata i Eriksena, tu su i napadač Leipziga Yussuf Poulsen, veznjak Tottenhama Pierre-Emile Hojbjerg (najskuplji igrač Danske vrijedan 40 milijuna eura), Sevillin Thomas Delaney, stoper Chelseaja Andreas Christensen, ofenzivac Wolfsburga Jonas Wind... Danska obiluje vrlo kvalitetnim nogometašima pa i ne čudi što joj je ukupna vrijednost prema Transfermarktu 353 milijuna eura.

Dance će voditi izbornik Kasper Hjulmand. Strateg koji je nacionalnu vrstu preuzeo netom prije početka Eura 2020. koje je odgodila pandemija Covida 19. A unatoč svemu što se događalo na po mnogo čemu posebnom EP-u, Dansku je odveo do polufinala u Londonu gdje je u kontroverznoj utakmici izgubila od "domaćina" Engleske 2-1 tek u produžetku.

Danci su do plasmana na Svjetsko prvenstvo u Kataru stigli kao pobjednici skupine F europskih kvalifikacija ispred Škotske, Izraela i Austrije, u 10 utakmica slavili su čak devet puta te jednom izgubili. Sada se s opravdanim razlogom nadaju konačnom iskoraku na Mundijalu, možda i povijesnoj izvedbi na najvećoj svjetskoj pozornici.

Vratari: Kasper Schmeichel (Nice), Oliver Christensen (Hertha Berlin)

Braniči: Daniel Wass (Brøndby), Rasmus Nissen Kristensen (Leeds United), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Joakim Maehle (Atalanta), Andreas Christensen (Barcelona), Simon Kjaer (Milan), Joachim Andersen (Crystal Palace), Victor Nelsson (Galatasaray);

Veznjaci: Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Thomas Delaney (Sevilla), Christian Eriksen (Manchester United), Mathias Jensen (Brentford);

Napadači: Mikkel Damsgaard (Brentford), Andreas Skov Olsen (Club Brugge), Jesper Lindstrom (Eintracht), Martin Braithwaite (Silkeborg), Kasper Dolberg (Sevilla), Jonas Wind (Wolfsburg), Andreas Cornelius (Kopenhagen).

Tunis: Orlovi Kartage jako teško lete van Afrike

Prošli su kroz afričke kvalifikacije u završnici preko Malija, 1-0 u gostima i 0-0 kod kuće. Taj jedini gol bio je autogol i imali su igrača više sat vremena. Tunisu je ovo drugi plasman na svjetsko prvenstvo zaredom i šesti ukupno, ali navijači baš ne padaju u nesvijest od optimizma i kvalitete nogometa njihove reprezentacije.

U zadnjih pet godina promijenili su šest izbornika među kojima i francusku legendu Alaina Giressea (zadržao se samo 12 utakmica, prije tri godine), a sada ih vodi domaći kadar Jalel Kadri koji je na klupu postavljen krajem siječnja, s v. d. predznakom. Do smjene je došlo jer je njegov prethodnik ispao u četvrtfinalu Afričkog kupa nacija za što je savez imao 0 posto tolerancije.

Jalel Kadri na travnjak najviše voli poslati 4-3-3 ili (u defenzivnijoj varijanti) 4-5-1 formaciji s Seifeddineom Jazirijem na 'devetki'. Tunižani imaju nekolicinu igrača iz europskih klubova (Talbi iz Lorienta, Drager iz Luzerna, Ben Slimane iz Brondbyja, Laidouni iz Ferencvarosa, Khazri iz Montpelliera...), ali nitko od njih nije mega-zvijezda i ključni igrač velikog kluba.

Tunis ama baš nijednom nije prošao skupinu na svjetskom prvenstvu i teško da će u Kataru napraviti neki iskorak po tom pitanju. Igrali su u Argentini '78, Francuskoj '98, Japanu i Koreji '02, Njemačkoj '06 i Rusiji '18.

Ukupno: 15 utakmica, 9 poraza, 4 remija i samo 2 pobjede (u Rusiji su pobijedili Panamu 2-1, a davno u Argentini slavili 3-1 nad Meksikom).

Tunižani su na svom kontinentu najpoznatiji po tome da su među najredovitijim i čak najuspješnijim sudionicima afričkih natjecanja, ali čim se maknu iz Afrike... Orlovi Kartage lete jako teško.

Jedna od njima dražih iznimki po tom pitanju dogodila se kišnog 11. lipnja 2019. u Varaždinu kad su pobijedili - Hrvatsku, 2-1. Mi smo i tad zaigrali 3-5-2, a od tadašnjeg tuniskog sastava danas su u igri njih možda trojica-četvorica.

Ako Tunis dođe i blizu prolaska skupine to bi bila baš prvorazredna nogometna senzacija. Ali, teško... Jako teško.

Vratari: Mohamed Sedki Debchi (Espérance de Tunis), Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Bechir Ben Saïd (US Monastir)

Braniči: Bilel Ifa (Kuwait SC), Montassar Talbi (Lorient), Ali Abdi (Caen), Nader Ghandri (Club Africain), Dylan Bronn (Salernitana), Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa), Ali Maâloul (Al Ahly), Omar Rekik (Sparta Rotterdam), Mohamed Dräger (Luzern), Hamza Mathlouthi (Zamalek), Yann Valery (Angers)

Veznjaci: Saîf-Eddine Khaoui (Clermont), Ferjani Sassi (Al-Duhai), Hannibal Mejbri (Birmingham City), Ellyes Skhiri (FC Köln), Ghailene Chaalali (Espérance de Tunis), Anis Ben Slimane (Brøndby), Aïssa Laïdouni (Ferencváros)

Napadači: Youssef Msakni (Al-Arabi), Wahbi Khazri (Montpellier), Taha Yassine Khenissi (Kuwait SC), Seifeddine Jaziri (Zamalek), Naïm Sliti (Al-Ettifaq), Issam Jebali (OB)

Australija: Čekaju od 2006. na prolazak skupine, i još će

U društvu Francuske i Danske Australiji, kao ni Tunisu, ne daju se velike šanse. Australci su peti put zaredom na svjetskoj smotri, no na prolazak u nokaut-fazu čekaju još od 2006. godine i SP-a u Njemačkoj, dok su igrali Kewell, Cahill, Viduka, Bresciano...

Kao i uvijek, igra Australije bazira se na velikoj borbenosti, momčad nema velikih zvijezda, štoviše, ova trenutka za mnoge je vjerojatno i nikad slabija i vrijedi tek 37 milijuna eura. Izbornik Graham Arnold je dodatno iznenadio izostavivši Toma Rogića iz WBA-a za Katar.

Do karte za SP Australci su došli uz dosta sreće, pobijedivši Peru u kvalifikacijama na jedanaesterce, a u junaka se prometnuo australski vratar Andrew Redmayne. Izbornik Arnold uveo ga je u igru u posljednjim trenucima produžetka zbog jedanaesteraca. I pogodio.

Foto: John Sibley/REUTERS

Australija je u posljednjih pet utakmica upisala i pet pobjeda, ali djeluje da će se s Tunisom boriti za treće mjesto. Arnold preferira sustav 4-2-3-1, a u njemu je ključni igrač Celticov veznjak Aaron Mooy. Također, za Australiju danas igra i bivši mladi hrvatski reprezentativac Fran Karačić.

Vratari : Matthew Ryan (Copenhagen), Andrew Redmayne (Sydney FC), Danny Vuković (Central Coast Mariners)

Braniči: Miloš Degenek (Columbus Crew), Fran Karačić (Brescia), Nathaniel Atkinson (Hearts), Bailey Wright (Sunderland), Aziz Behich (Dundee United), Kye Rowles (Hearts), Harry Souttar (Stoke City), Joel King (OB), Thomas Deng (Albirex Niigata)

Veznjaci: Ajdin Hrustić (Verona), Aaron Mooy (Celtic), Riley McGree (Middlesbrough), Jackson Irvine (St. Pauli), Keanu Baccus (St Mirren) Cameron Devlin (Hearts)

Napadači: Martin Boyle (Hibernian), Mathew Leckie (Melbourne City), Jamie Maclaren (Melbourne City), Awer Mabil (Cadiz), Mitchell Duke (Fagiano Okayama), Craig Goodwin (Adelaide United), Jason Cummings (Central Coast Mariners), Garang Kuol (Central Coast Mariners)

