Ne prodajemo jer moramo nego želimo: I Grezda ide u Rangers

Eros Grezda bi ovih dana mogao otići iz Osijeka u Glasgow Rangerse za tri milijuna eura. Povodom transfera koje je ovoga ljeta napravio Osijek, na službenoj se stranici oglasio predsjednik Ivan Meštrović.

- Osijek će prodavati igrače. Ne zato što to trenutno mora, već stoga što to želi. Prvenstveno što želi većim klubovima staviti Osijek na mapu kupnje igrača. Težim Osijek napraviti samoodrživim klubom, u bližoj ili daljnjoj budućnosti - rekao je Meštrović i nastavio:

- Danas-sutra možda više ne bude bilo Meszarosa ili mene, ali Klub će ostati. A ostati će bolji no što je ikada bio. To je moja obveza. Pritom jako vodimo računa kako prodajemo. Držimo se stava da igrači koji odlaze iz Osijeka vrijede milijun + EUR. Također, držimo se stava da prvenstveno želimo prodavati igrače na zapad.

- Naši transferi progresivno rastu: 1; 1,2; 2; pa 3 milijuna eura. Igrače prodajemo u zvučne zapadne klubove koji nam se vraćaju kao kupci. Svi oni, a i ostali klubovi iz njihovih bogatih liga, znaju za "tamo neki Osijek" gdje se sada ima što za kupiti. Izuzevši Dinamo, prvenstveno zbog apsolutnih iznosa koje postiže prodajama svojih igrača, vjerujem da imamo najstaloženiju, najodrživiju i najperspektivniju politiku i koncept odlazaka igrača iz našeg Kluba.

- I nema tu riječi o padu rezultatskih ambicija. Ovdje je riječ o odgovornosti prema budućnosti. Isto kao u slučaju kampa i stadiona Pampas. Osijek prije svega, ali Osijek koji će u budućnosti većim dijelom, ako već ne u potpunosti, moći sam sebe financirati. I to ne zato što se nečega bojim ili sam se umorio, već stoga što je to jedini ispravni put ako želimo imati stabilan, velik i Europi poznati klub. Vjerujte, kao i do sada, sve u zalog budućnosti. Bližoj i daljnjoj.

Ambicije Osijeka očito ostaju velike, ali teško je odoljeti bogatim ponudama velikih klubova.

