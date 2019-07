Metličić: Martinović je kao ja? Kad pogledam, ima ono nešto...

Hrvatska rukometna reprezentacija do 21 godine nastavlja nizati pobjede na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj. Nakon što su izabranici Davora Dominikovića svladali Kosovo (23-17), Bahrein (32-23), Mađarsku (37-32), Brazil (33-29) i Tunis (27-24), u polufinalu ih u subotu u 20:30 čeka Portugal, reprezentacija koji su već svladali u grupi (32-30). No čak i više od odličnih rezultata, mini "kauboji" plijene sjajnom obranom i atraktivnom igrom, kakvu već odavno nismo gledali.

- Stvarno su napravili super rezultat. Ta generacija nije bila do sada tako dobra, imali su oni i loših plasmana i igara, ali sad su me baš oduševili. Igraju sjajno, pogotovo obranu na kojoj izbornik inzistira, i nadam se da će uzeti medalju – kaže Petar Metličić, čije riječi treba svakako uvažavati.

Ne samo da se radi o jednom od najboljih hrvatskih rukometaša u povijesti, nego i poradi činjenice da se nakon umirovljenja posvetio radu s mladima, i ma jako dobar uvid u kvalitetu i mogućnosti aktualnih reprezentativaca.

Foto: Tino Juric/PIXSELL

- Ima tu i te kako materijala, neki od njih poput Jaganjca već su se okušali u A vrsti, Martinović je isto jako dobar, raznovrstan, zna zabiti, ali i podvaliti Mileti kvalitetnu loptu....

Rukometni znalci upravo Martinovića uspoređuju s Metličićem u toj dobi.

- Svaki igrač je drugačiji, ali i ja u njemu vidim to nešto. Doduše, volio bih da igra puno više obranu, ali to se još da popraviti. Bilo bi nepravedno ne istaknuti i ostale. Ovo im je zadnje veliko natjecanje, nakon ovoga su seniori. Svaka selekcija koja iznjedri dva - tri igrača za seniore je super, teško da će neka dati njih deset. '96 jer dalo Šipića i Mandića, a ova Jaganjca, Šarca, Martinovića, Vistoropa, Ereša i malog Miletu, koji je dvije godine mlađi, još je kadet. Nadam se da će me i još neko iznenaditi, ali realno, oni su budućnost hrvatskog rukometa.

Foto: ivan martinovic/instagram

Nije Metličić propustio pohvaliti i svog nekadašnjeg suigrača, 'ministra obrane' Davora Dominikovića, koji s mini "kaubojima" radi sjajan posao.

- Kombinacija dobrog rezultata i razvoja mladih igrača za seniore je dobitna, još ako ih nagradi i osvoje medalju, bio bi im to sjajan poticaj za daljnji rad. O izborniku je teško nešto reći, ipak je ovo reprezentacija, a pravi rad se vidi tek u kontinuitetu, u klubovima, no smatram kako je on ovo sjajno posložio u ovako malo vremena. Pogotovo obranu koja je uvijek bila njegov forte. Obrana je ta koja donosi samopouzdanje i laganije golove, pogotovo ako imaš golmana s barem 10 obrana kao što ga mi imamo. O kvaliteti posla koji Dominiković radi najbolje svjedoče raniji rezultati ove generacije, koja nije bila ni izbliza ovako dobra.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Dominikovićeve izabranike u polufinalu čeka Portugal kojeg su već svladali.

- Bit će to nezgodna utakmica, već smo ih dobili, i to nakon što smo vodili cijelu utakmicu. Ovo će biti nešto posve različito, nadam se s istim ishodom. Portugal ima dosta igrača koji igraju seniorski, ozbiljan rukomet, napadački su jako dobri, ali primaju jako puno golova. Ako ih uspijemo zaustaviti, pola posla je obavljeno, jer njihova obrana ne može zaustaviti naše igrače. Ostale su četiri najbolje reprezentacije i sada je pitanje kako će se rasplesti borba za medalje. Nadam se da ćemo mi uzeti jednu...