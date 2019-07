Jaganjac: U polufinalu ćemo uživati u rukometu kao obitelj

Nakon sedam uzastopnih pobjeda na Svjetskom prvenstvu U 21 i prolaska u polufinale, mlade 'kauboje' čeka zanimljiv ispit. Reprezentacija koju već poznaju i koju su već dobili 32-30, ali za koju je i izbornik Dominiković priznao da igraju odličan rukomet - Portugal. No, nema rezloga da Hrvati zbog toga strahuju. Cijelo prvenstvo igraju bez greške i vjeruju u moć svoje „klape“.

O dosadašnjem tijeku prvenstva i očekivanjima od polufinala s nama su popričali vratar Ivan Ereš, desni vanjski Ivan Martinović i lijevi vanjski Halil Jaganjac.

Foto: hrs

Halil Jaganjac iza sebe ima već poprilično utakmica u nogama, a među njima se nalaze i one najelitnije. Nakon sinoćnje utakmice s Tunisom kojeg su Hrvati dobili 27-24, Halil se pokazao kao odličan vođa u ključnim trenucima, no on sebe ne želi isticati:

- Ma ne bih ja rekao da sam povukao ekipu, povukla nas je naša obrana i zajedništvo u najtežim trenucima kako utakmice, tako i cijelog turnira. Golovi su samo brojka na papiru. Živimo kao jedna obitelj vec mjesec dana i to prijateljstvo pokazujemo na terenu – rekao je Halil, pa prokomentirao polufinale koje će za neke od njih biti posljednje u ovom sastavu i u istom društvu:

Foto: hrs.hr

- Očekivanja nemam, dogovorili smo se da ćemo uživati u rukometu. S takvim stavom idemo u svaku iduću utakmicu, i vidjet ćemo do kud će nas dovesti. Znam samo da sam ponosan do neba na sve ove dečke i na sve sto čine za ekipu na terenu i izvan njega. Ovaj će mi turnir, kakav god bude ishod, na kraju biti jedna od najljepših uspomena u životu.

Ivan Martinović rođen je u Beču, ali je odlučio braniti boje Hrvatske. Kako je već istaknuo u jednom našem intervjuu, san mu je igrati za Hrvatsku na Olimpijskim igrama i svaki dan radi na sebi kako bi to jednoga dana postigao. S igrom kakvu pokazuje na ovome prvenstvu, nadamo se da Lino Červar neće još dugo razmišljati o pozivu. No, Ivan sebe ne želi isticati. Svi su, kaže, zajedno zalužili pobjede.

Mnogi ističu upravo njega i Halila kao ubojiti tandem vanjske linije Hrvatske, ali Martinović naglašava, ima puno budućih nositelja igre u ovoj momčadi:

- Nismo samo Halil i ja dobri, nego svi. Ima dosta igrača koji mogu biti budućnost Hrvatske. Na primjer Šarac, Vistorop i Ereš, ali i ostali dečki isto igraju fantastično prvenstvo.

Foto: ivan martinovic/instagram

Na pitanje mogu li još jednom pobijediti Portugal, Ivan odgovara:

- Mi ćemo dati sve od sebe da to uspijemo. Nismo jos gotovi, idemo dalje. Bit će sigurno teška utakmica protiv njih. Moramo biti od prve sekunde koncentrirani i dati sve od sebe. Igrati zajedno i pametno kao i do sad. Imati ćemo još koji trening i video, ali znam da će nas treneri dobro spremiti za ovu utakmicu – bez sumnje nam govori novi igrač Hannovera.

Kako se često ističe, obrana je ključ svega, a obrani je potreban kvalitetan golman. Hrvatski juniori zasigurno su ga pronašli u liku i djelu Ivana Ereša.

Ljubuškog golmana koji je svoj zanat nakon Izviđača posljednje brusio u vinkovačkoj Spačvi, a sada na oduševljenje Boba Henninga, prešao u berlinske Füchse u momčad koja će igrati treću njemačku ligu.

- Zadovoljan sam kako su se stvari odigrale. Mislim da svima nama u glavi bio cilj borba za medalju, ali nismo imali nikakvog pritiska jer smo išli korak po korak, utakmicu po utakmicu - kaže nam Ivan.

- Nismo nikoga podcjenjivali. Ulazili smo maksimalno u svaku utakmicu. Fokus smo držali na obrani i inzistirali na što manje primljenih golova te da podižemo formu iz utakmice u utakmicu kako bismo dočekamo završnicu u top formi -rekao je Ereš.

Od Portugala ne očekuje predaju.

- Protivnik u polufinalu nam je dobro poznat. U grupi smo ih pobijedili, ali ovo je sasvim nova utakmica. Oni su kvalitetna ekipa s dosta igrača koji nastupaju i za A reprezentaciju. Popunjeni su na svim pozicijama, ali mi smo ovdje s jakim rosterom. Svi se držimo kao jedan i nadamo se što boljem rezultatu u predstojeće dvije utakmice - zaključio je naš sjajni vratar.