Hrvatska je remijem protiv Nizozemske (28-28) završila svoj put na Europskom prvenstvu u Mađarskoj i Slovačkoj. Koliko god izbornik Horvat govorio kako je ovo dobar rezultat i da je osmo mjesto bilo cilj, ovo je još jedan u nizu neuspjeha naše reprezentacije. Zadnji put smo tako loše plasirani bili na Euru 2002. godine kada smo završili prvenstvo na 16. mjestu.

Hrvatska je na prvenstvo došla bez Domagoja Duvnjaka, Luka Cindrić je došao izravno na parket nakon 12 dana izolacije, jako puno igrača imalo je korona virus i to nas je sve poremetilo, ali to nikako ne smije biti alibi. No, ono što bode u oči je da na prvenstvu nisu igrali najbolji. Bez obzira što su već u veteranskim godinama, Marin Šego, Igor Karačić i Manuel Štrlek su zaslužili biti dio reprezentacije. Njihova kvaliteta je neupitna, iskustva imaju napretek i upravo u ovakvoj situaciji bi bili od velike pomoći.

Zaigrali su neki igrači kojima je ovo vrlo vjerojatno bio prvi i jedini nastup za reprezentaciju, a upravo to je zasmetalo i legendarnom Petru Metličiću koji je u RTL-ovoj emisiji kritizirao izbornika jer nije zvao naše najbolje igrače. Replicirao je na intervju koji je Lino Červar dao za 24sata.

- Reprezentacija treba prestati biti poligon za testiranje igrača. Igrači se ne stvaraju u reprezentaciji, nego u klubovima. S tim trebamo prestati i točka. Pogledajte Francusku i Dansku. Igraju najbolji. U reprezentaciju se teško ulazi i još teže ispada. Tako treba biti. Nije bitno koliko igrač ima godina, nego kako igra. Kad budu igrali najbolji, Hrvatska će se vratiti na vrh.

Izbor igrača našeg izbornika kritizirao je i legendarni pivot Božidar Jović.

- Gospodin Lino Červar koji je zadužen za struku, on je izjavio da nećemo plakati za 36-godišnjakom, a Igor Vori mu je na Euru u Hrvatskoj igrao s 38 godina. Je li Vori igrao s 38 jer je mlad, nije, igrao je zato što je najbolji - kazao je Jović pa udario i po Savezu.

- Mi si ne možemo priuštiti taj komfor da pomlađujemo ekipu. Moramo pozivati najbolje, ako pozivamo ovakve igrače kao sada, onda je naša realnost osmo mjesto. Što je realnost za iduće prvenstvo, hoćemo li se plasirati uopće, to je upitnik. Kad se plasiramo moramo napraviti rezultat da bi ušli u kvalifikacije za Olimpijske igre. Hrvatska je uvijek na svim natjecanjima išla na medalju i ta alibi osma mjesta i 15. mjesta će nas voditi do toga da igramo derbi s Litvom i Ciprom. Neka se ljudi u Savezu što prije sastanu, neka što prije razmotre kako dalje, ovaj put evidentno nije dobar - rekao je za RTL.