Metz je bio preveliki zalogaj, Podravka mora navijati za FTC

Rukometašice Podravke Vegete doživjele su treći uzastopni poraz u Ligi prvakinja, nakon što su u petak pred svojim navijačima u Koprivnici izgubile dvoboj 5. kola skupine A od francuskog Metza s 32-25 (15-15).

Najbolje pojedinke kod hrvatskih prvakinja bile su Grkinja Lamprini Tsakalou s osam pogodaka, Dejana Milosavljević sa šest i Slovenka Tjaša Stanko s četiri gola. Strijelce francuskih prvakinja predvodila je Helene Sajka sa šest pogodaka, dok su po četiri postigle Grace Zaadi Deuna, Astride N'Gouan, Orlane Kanor i Louise Kathrina Burgaard. Briljirala je bivša vratarica Podravke Ivana Kapitanović, koja je igračicama svoje bivše ekipe obranila čak 16 udaraca.

Izabranice Zlatka Saračevića odlično su otvorile utakmicu i povele s 3-0, ostavivši gošće bez pogotka u prve četiri minute. No, Koprivničanke su Metzu dopustile seriju od pet pogodaka od 5. do 9. minute, kojom su Francuskinje zaostatak od 4-1 pretvorile u vodstvo 6-4. Do kraja prvog dijela vodila se izjednačena borba, što je pokazao i neodlučen rezultat na isteku 30. minute (15-15).

Podravka je uspjevala držati priključak s prošlosezonskim sudionicama završnog turnira Lige prvakinja do 51. minute, kad su bile na tri pogotka zaostatka (23-26). No, serijom 5-0 u sljedeće četiri minute Francuskinje su otišle na +8 (23-31) i otklonile svaku sumnju po pitanju pobjednica u ovom dvoboju.

Drugi dvoboj 5. kola u skupini A bit će odigran u subotu (19.30 sati), kad je Ferencvaros domaćin Kristiansandu. U slučaju pobjede Norvežanki hrvatske prvakinje će izgubiti mogućnost za nastavak natjecanja u Ligi prvakinja.

Metz je s devet bodova vodeća ekipa skupine A. Drugi je Ferencvaros sa četiri, a treći Kristiansand sa tri boda. Na začelju je Podravka Vegeta sa dva boda.

Posljednju utakmicu u prvoj fazi Lige prvakinja Podravka Vegeta će odigrati 16. studenoga na gostovanju u Kristiansandu.