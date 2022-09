'Mi protiv onog Milana nismo imali nikakve šanse, ali Dinamo sada može šokirati na San Siru'

Uh, mi smo 2000. godine igrali protiv atomskog Milana, jedne od najboljih momčadi svijeta u to vrijeme. I realno, Milan je tih dana za nas bio previsoka prepreka, priča nam Jasmin Agić (47).





Dinamo će nakon 22 godine opet obračunati s velikim Milanom. Istina, Zagrepčani su i prije tri godine pohodili legendarni San Siro, ali tada su u grupnoj fazi Lige prvaka poraženi (2-0) kod Atalante. Sada ih, također u najelitnijim klupskom natjecanju, opet čeka Milan. Dinamo se s Milanom posljednji put obračunao 2000. godine u 3. pretkolu Lige prvaka, na San Siru je bilo 3-1, a u Zagrebu 3-0 za Talijane.

- Mi smo tada bili na nekom novom početku, najbolji igrači Dinama prodali su se u inozemstvo za vrijeme vladavine Zlatka Canjuge, pa su u klubu tada ostali Bišćan, Šokota, Mikić i starosjedioci poput Mujčina ili Sedloskog. Ta je momčad bila u stvaranju, Balaban i ja smo stigli iz Rijeke, Zoran Pavlović iz Slovenije... I gostovanje na San Siru je bila utakmica koju ću pamtiti cijeli život - kaže Jasmin Agić, pa dodaje:

- Ma taj ambijent, igrači protiv kojih smo igrali, to vam mora ostati u pamćenju. Neću reći da su to utakmice koje odigrate jednom u životu, ali kada prvi put u Ligi prvaka dođete na gostovanje u Milan, toga se morate sjećati. Talijani uvijek kasnije počinju s prvenstvom, pa smo znali i da neće biti u najboljoj formi, ali su i tako nespremni za nas bili - drugi svijet. Uvjerljivo bolji od nas.

Jasmin Agić je nastavio...

- Joj, sjećam se, Andrij Ševčenko je "letio" pored nas, čovjek nas je u obje utakmice sam pregazio. Protiv njega nismo imali baš nikakve šanse. E da, u uzvratu sam zaradio i isključenje, već krajem prvog dijela sam baš na njemu dobio dva žuta kartona, ma čovjek je bio prebrz. Čim bi pomislio da mogu do lopte, on bi samo projurio, pa smo ga mogli zaustavljati samo prekršajima.





OK, vratimo se vašem dolasku na San Siro.

- Taj ambijent kada istrčite na San Siro je - očaravajući. Čim vidite to zdanje, pa znate povijest i tradiciju Milana, osjećate se drugačije. Cijela organizacija oko utakmice je drugačija, sjećam se i njihovih čuvara, svi su bili u luksuznim Armani odijelima, ljudi su mirisali kao nogometaši. Nama je sve to nekako izgledalo nerealno, to nam je bio spektakl. I više smo se fokusirali na sve oko terena, nego na sam nogomet.

Milan je u to vrijeme bio vrh svijeta...

- Ma da, mi smo se potajno nadali kako možemo iznenadili, ali to nije bilo realno. Kao da danas igrate protiv Manchester Cityja, tu u dvije utakmice stvarno nemate šanse. Dobro se sjećam te momčadi Milana, joj kakve su to zvijezde bile. Tada su protiv nas na San Siru istrčali Maldini, Costacurta, Albertini, Serginho, Gatusso, Leonardo, dok je Ševčenko valjda bio najbolji igrač u Europi. Znate, malo vas poljulja prisustvo takvih igrača na terenu, niste u strahu, ali imate respekt prema tih pojedincima. Pa ja sam kao klinac skupljao sličice tih nekih igrača, gledao ih samo na televiziji, a odjednom igram protiv njih, to su trenuci za pamćenje.

Bivšeg veznjaka Dinama posebno se dojmio mladi Gennaro Gatusso.

- On je tada bio u naponu snage, htio se dokazati među starijim suigračima, čovjek nije posustajao niti u prvoj niti u 90. minuti. Baš je bio poseban, djelovao je nervozno i pomalo ludo na terenu, ali je letio po igralištu i radio odličan posao u veznoj liniji Milana. Baš ga je bio pun teren.

Opet, Dinamo je tada poveo golom Renata Pilipovića...

- E, to je bila ludnica. Tamo je bilo oko 3-4 tisuće Bad Blue Boysa, bili su glasni i dosta zgurani u kut. Teško je zaboraviti te trenutku kada povedete na San Siru, odmah smo dotrčali slaviti s navijačima, imao sam osjećaj da tog trenutka nisam hodao po zemlji, već da smo lebdjeli prema njima.





Nogomet se u proteklih 20-ak godina dosta promijenio...



- Danas se igra potpuno drugačije, prije se sve svodilo nekako na kvalitetu, danas tu dominira atletika. Sve su momčadi taktički obučene, tko god vam stane u dobar blok, to je teško probiti. I sami vidimo koliko onda ima iznenađenja, na taj je način Dinamo stigao do velike pobjede nad Chelseajem. Kvalitetan blok i brzi kontranapad.



Kako vam izgleda današnji Milan?



- Gledao sam ih protiv Salzburga, sigurno da zaslužuju veliki respekt. Uostalom, ljudi su prvaci Italije. Bili su u toj utakmici dominantniji u posjedu loptu, ali nisu pokazali tu ubojitost u igri prema naprijed.



A mogu li se uspoređivati vaš Dinamo i današnji Dinamo?



- Svako vrijeme nosi svoje, pa i mi smo u svoje vrijeme bili najbolja momčad Hrvatske, kao i ova danas. Ali, mi nismo imali to iskustvo igranja u Europi, Dinamo već godinama i na toj razini niže nevjerojatne rezultate, pobjeđuju najveće europske klubove. Dinamo stvarno ima visoku kvalitetu na svim pozicijama, pogotovo u napadačkom dijelu igre gdje me oduševljavaju Petković, Drmić, Ivanušec, pogotovo Mislav Oršić. I Dinamo može biti optimist prije odlaska na San Siro.



Tko bi iz one vaše momčadi mogao igrati u ovom današnjem Dinamu?



- Hm, teško pitanje. I mi smo tada imali reprezentativce, ali sigurno bi i danas u momčadi bilo mjesta za Igora Bišćana. On je bio fantastičan kao stoper, napravio je veliku karijeru. OK, i mi drugi smo došli do nekih ozbiljnijih nogometnih razina i reprezentacije, ali Bišćan je tada bio najbolji. Ma ova je momčad puno iskusnija od naše, pa nama je u zadnjoj liniji igrao mladi Kristijan Polovanec, a onda ga zamijenio Dino Drpić koji je tako debitirao za Dinamo baš na San Siru.



Pamtite li gdje vam je dres s te utakmice?



- Uh, dobro pitanje. Ako se dobro sjećam, njega sam poslije utakmice sa strijelcem trećeg gola za Milan Giannijem Comandinijem, ali ne bih znao di sam ga u međuvremenu pogubio. Valjda mi je negdje nestao u pranju, haha.



I za kraj, može li Dinamo u srijedu još jednom šokirati Europu, iznenaditi veliki Milan?



- Može, sve je moguće. Kažem, mi u svoje vrijeme nismo imali realne šanse protiv Milana, ali ova momčad to može napraviti. Ne treba biti u strahu, ne treba se plašiti Milana. Pa i Rijeka ih je nedavno pobijedila u Europskoj ligi. Dinamo je odlična momčad, trener Ante Čačić radi sjajan posao, treba vjerovati u pozitivan rezultat i ove srijede, a onda je stvarno sve moguće - završio je Agić.

