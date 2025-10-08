Ivan Katić i Ante Kavelj odrasli su u splitskom kvartu Visoka, išli su skupa u razred, ministrirali, skupa su se igrali i trenirali, maštali da će jednom zaigrati za seniore Hajduka. Sada igraju za U-21 reprezentaciju
Mi smo rođaci i susjedi, skupa smo išli u školu, odjenuli dres Hajduka, a sad i reprezentacije!
Nije rijetkost da dvojica suigrača iz kluba zaigraju za reprezentaciju, kao što nije rijetkost niti da u reprezentaciji zaigraju cimeri ili susjedi, pa čak i rođaci. Ali je i te kakva rijetkost da u reprezentaciji zaigraju dvojica bivših suigrača, susjeda, rođaka i najboljih prijatelja, pa čak i da su obojica porijeklom iz istoga sela!? A upravo se to dogodilo na ovom okupljanju U-21 reprezentacije Hrvatske, na koje je izbornik Ivica Olić pozvao Ivana Katića i Antu Kavelja.
