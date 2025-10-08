Obavijesti

Sport

Komentari 1
EKSKLUZIVNO ZA 24SATA PLUS+

Mi smo rođaci i susjedi, skupa smo išli u školu, odjenuli dres Hajduka, a sad i reprezentacije!

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 5 min
Mi smo rođaci i susjedi, skupa smo išli u školu, odjenuli dres Hajduka, a sad i reprezentacije!
Foto: Privatni album

Ivan Katić i Ante Kavelj odrasli su u splitskom kvartu Visoka, išli su skupa u razred, ministrirali, skupa su se igrali i trenirali, maštali da će jednom zaigrati za seniore Hajduka. Sada igraju za U-21 reprezentaciju

Nije rijetkost da dvojica suigrača iz kluba zaigraju za reprezentaciju, kao što nije rijetkost niti da u reprezentaciji zaigraju cimeri ili susjedi, pa čak i rođaci. Ali je i te kakva rijetkost da u reprezentaciji zaigraju dvojica bivših suigrača, susjeda, rođaka i najboljih prijatelja, pa čak i da su obojica porijeklom iz istoga sela!? A upravo se to dogodilo na ovom okupljanju U-21 reprezentacije Hrvatske, na koje je izbornik Ivica Olić pozvao Ivana Katića i Antu Kavelja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Potresne riječi Ivana Klasnića: 'Tko zna koliko ću još živjeti'
VELIKI BORAC

Potresne riječi Ivana Klasnića: 'Tko zna koliko ću još živjeti'

Legendarni hrvatski nogometaš Ivan Klasnić proživljava agoniju od 2005. godine kada su liječnici dijagnosticirali da mu je bubreg oštećen. Bio je na čak tri transplantacije, a kobnu pogrešku napravio je liječnik Werdera
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Frcaju iskre! Sportska novinarka osudila kolegice: 'Vulgarno je to što rade...'
OPLELA PO NOVINARKAMA

FOTO Frcaju iskre! Sportska novinarka osudila kolegice: 'Vulgarno je to što rade...'

Švicarska sportska novinarka Valentina Maceri kritizirala je kolegice Mariju Luisu Jacobelli, Dilettu Leottu, Giusy Meloni i Eleonoru Incardonu zbog stila odijevanja za koji kaže da je neprimjeren za televiziju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025