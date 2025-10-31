Michele Šego najbolji je igrač mjeseca listopada, hajdukovci dominiraju. Evo popisa nagrada

Došao je kraj mjesecu listopadu te su stigle i nagrade za igrače HNL-a. Kao i do sada, nagrade su se dijelile za najboljeg igrača, najboljeg trenera, najbolji gol mjeseca te obranu mjeseca. Listopad je obojen u "bilo" pa su tako tri od četiri nagrade dobili igrači splitskog Hajduka. Jedina nagrada koja nije otišla u Hajduk gol mjeseca.

Split: Gonzalo Garcia najavio utakmicu između Osijeka i Hajduka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Najbolji igrač mjeseca listopada je Michaele Šego s 93,6 osvojenih bodova. Sjajno se Šego snašao u ulozi napadača te je mjesec završio s tri zabijena gola, a briljantnu utakmicu odigrao je protiv Istre gdje je dva puta zatresao mrežu. Tako je Hajduk s njim u vrhu napada preživio period bez Marka Livaje. Iza njega je završio njegov suigrač Rokas Pukštas koji je skupio 67,9 bodova, dok su na trećem i četvrtom mjestu igrači Slaven Belupa: Adriano Jagušić (62,9) te Ante Šuto (58,7). Na petom mjestu završio je Rijekin Daniel Adu-Adjei (37.3)

I nagrada za trenera mjeseca stigla je na Poljud. Gonzalo Garcia osvojio je prvo mjesto sa 77,4 boda, a njegova momčad je u listopadu ostvarila sve tri pobjede i izbila na vrh ljestvice s tri boda ispred Dinama. Drugi je završio trener Belupa Mario Gregurina, a treći novi trener Rijeke Victor Sanchez.

Gol mjesec djelo je Istrinog Antonija Maurića. Njegova majstorija iz slobodnog udarca protiv Lokomotive kojom je donio izjednačenje Istri dugo se vrtjela po društvenim mrežama. Drugi je završio Toni Fruk, treći Fabijan Krivak, četvrti Stjepan Lončar i peti Šimun Mikolčić.

Obrana mjeseca djelo je Hajdukove "jedinice", Ivice Ivušića. Nagradu mu je donijela sjajna obrana protiv Vukovara u Vinkovcima kada je izletio ispred Enisa Shabanija i nogom spasio gol Hajduka. Ivušićeva obrana bila je ispred Martina Zlomislića, Josipa Posavca, Osmana Hadžikića te Marka Malenice.