Michele Šego nakon pobjede: Bili smo bolji, a oni su se branili kao da igraju Ligu prvaka...
Split: Utakmica Hajduk i Široki Brijeg na Poljudu. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Jedva čekamo utakmicu protiv Istre u nedjelju i sada ćemo ih analizirati. Nažalost smo oslabljeni, ali jedva čekamo igrati pred publikom -rekao je Michele Šego nakon postignutog gola protiv Širokog Brijega

Nogometaši Hajduka odigrali su posljednju pripremnu utakmicu uoči nastavka domaćeg prvenstva. Na Poljudu su ugostili Široki Brijeg i slavili 2-0, a utakmica je bila zatvorena za javnost. U 56.minuti susreta gol za vodstvo Hajduka zabio je Michele Šego i tako nastavio svoj golgaterski niz. Šego se našao sam ispred gola protivničke momčadi i 'zakucao' loptu u mrežu. 

Split: Utakmica Hajduk i Široki Brijeg na Poljudu. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Kontrolirali smo utakmicu svih 90 minuta, mogli smo zabiti jedino iz njihove greške jer su se vadili sa crte. Odlično su se branili, ali mislim da smo mi kontrolirali utakmicu. Na poluvremenu smo komentirali da se brane kao da igraju Ligu prvaka. Mi smo zadovoljni cjelokupnim pripremama - rekao je nakon utakmice Michele Šego.

Sljedećeg vikenda ponovno se vraća HNL nakon pauze, a prvu utakmicu u nastavku sezone Hajduk igra protiv Istre 1961 u nedjelju 25. siječnja. Splićani su trenutačno drugi na tablici s 37 bodova, a bod više ima prvoplasirani Dinamo. 

- Mi se pripremamo, treniramo i radimo ono što nam trener kaže. Jedva čekamo utakmicu protiv Istre u nedjelju i sada ćemo ih analizirati. Nažalost smo oslabljeni, ali jedva čekamo igrati pred publikom.

