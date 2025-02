Mierez otkrio: 'S Dinamom sam sve dogovorio, čekali smo ljude iz Osijeka. Oni se nisu pojavili'

Bio je najbolji igrač Osijeka, a onda se odlučio na iskorak i otišao put Ujedinjenih Arapskih Emirata u Al-Jaziru gdje igra i danas. Za tri milijuna eura je prije pola godine Ramon Mierez (27) otišao s Opus Arene, a tad se spominjalo da bi mogao doći na Maksimir.

To se nije dogodilo, a da je mogućnost bila i više nego realna, otkrio je na gostovanju u Denis Podcastu.

- Nema tajne, svi znaju da je Dinamo došao po mene. Željeli su me kupiti, a bilo je jako blizu zadnji put. Osijek je prihvatio ponudu, rekli su mi da me puštaju, ali ne znam što se dogodilo poslije. Čekali smo ljude iz Osijeka da sve završimo, no nisu se pojavili. Zvao sam ih u ured da vidim što se događa, ali nitko se nije javio. Htio sam da dođu i kažu mogu li ići ili ne - objasnio je Mierez.

Osijek: Prva utakmica drugog pretkola Konferencijske Lige: NK Osijek - FCI Levadia Tallinn | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Argentinac nije igrao protiv Dinama (2-1) na početku sezone, a 'modri' su tad slavili te je on bio blizu da im se pridruži.

- Svi znaju da je Dinamo klub u kojem možeš pokazati kvalitete, igraš u Ligi prvaka i možeš se natjecati s velikim momčadima poput recimo Milana. I možeš pokazati koliko vrijediš. Bilo mi je teško, čekao sam u hotelu da dođu ljudi iz Osijeka i kažu 'da' ili 'ne', a oni uopće nisu došli - ispričao je 'El Toro'.