Miha Zajc: Hajduk nam je najveći konkurent, ali mi želimo dominirati i osvojiti naslov...

Slovenski nogometaš Miha Zajc (31) početkom kolovoza došao je u Dinamo nakon raskida ugovora s Fenerbahčeom. No, mnogi su se pitali je li baš potreban momčadi Marija Kovačevića. Posljednje dvije sezone nije puno igrao u Feneru pa ni u Toulouseu, njegovo stanje bila je nepoznanica, kao i koliko će mu trebati da uđe u formu, a konkurencija u veznom redu na Maksimiru je itekako velika.

Pokretanje videa... 00:45 Slavlje Dinama u Koprivnici | Video: Hrvoje Tironi/24sata

I onda je došao 20. rujna, derbi na Poljudu, Kovačević ga je gurnuo u vatru od prve minute, a sjajni Slovenac odmah je pokazao da će biti ogromno pojačanje za 'modre'. A to je Zvonimir Boban itekako znao, zato je i toliko inzistirao na njemu.

Dirigent, kreator i pit bull u veznom redu, Zajc je sve u jednome. Svugdje ga ima po terenu, oduzima lopte, razigrava, a po novome i zabija. Fenomenalni Slovenac od te poljudske utakmice nezamjenjiv je u sastavu Marija Kovačevića. Postao je jedan od lidera momčadi, onaj koji bodri i motivira suigrače, koji se ne boji podviknuti ni kada stvari krenulo u lošem smjeru.

U pobjedi protiv Slaven Belupa (5-2) odigrao je najbolju utakmicu za "modre", zabio je dva gola, a to mu je četvrti put u karijeri da je uspio napraviti. Bili su mu to i prvi golovi za Dinamo, a moglo ih je biti još i više jer je često u završnici akcija.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL

- Slažem se da je dobro da budem u šansama, ali još bolje kad zabijem. Bio sam u proteklom razdoblju u puno prilika i sve je bilo blizu, ali nije me htio pogodak. Hvala Bogu, u Koprivnici sam dvaput zabio. Nagradilo me možda kad i nisam toliko očekivao - rekao je Zajc za službenu stranicu HNL-a.

- Po statistici sigurno jedna od mojih najboljih izvedbi ove sezone, ali najvažnije je da smo nastavili uspješan prvenstveni niz i zadržali vodeću poziciju. Vjerujem da ćemo ovu formu prenijeti i na europske utakmice.

Dinamo je sjajno ušao u Europsku ligu, imao je dvije pobjede i remi, ali u posljednja tri kola je izgubio i doveo u pitanje plasman u eliminacijsku fazu. Čeka ga domaća utakmica protiv FCSB-a i gostovanje kod Midtjyllanda.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Uoči ove sezone došlo je puno novih igrača, pretežno mladih, bez europskog iskustva i normalno je da za prilagodbu treba malo više vremena, kao i za stvaranje igre. Doduše, u nekim europskim utakmicama smo imali i malo peha, protiv Betisa smo prelako primili pogotke. Međutim, u prvenstvu smo dokazali da možemo igrati na visokoj razini, to se u prvom redu vidjelo u derbiju protiv Hajduka. Trebat će još malo vremena da sve sjedne na svoje mjesto, ali uvjeren sam da će ova mlada momčad još više rasti i da ćemo u drugom dijelu sezone biti još bolji.

Zajc je u karijeri igrao za Olimpiju, Celje, Bravo, Empoli, Genou, Fenerbahče i Toulouse, a od ljeta je na Maksimiru. Što misli o HNL-u?

- Pratio sam i prije HNL i sad sam dobio potvrdu da je liga vrlo kvalitetna, s puno mladih i perspektivnih igrača. Uostalom, sve momčadi teže igri i nadigravanju i nema laganih utakmica što dovoljno govori o kvaliteti natjecanja. Ugodno sam bio iznenađen stanjem travnjaka, iako smo baš sad u razdoblju kad su neki već dali svoji, ali to je i normalno za ovo doba godine. Sve u svemu, HNL je vrlo perspektivna liga koja iz sezone u sezonu postaje sve kvalitetnija i zanimljivija.

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Cilj Dinama za ovu sezonu se zna. Zbog toga je Zajc i došao, pokušati osvojiti trofeje, nešto što mu je falilo u Fenerbahčeu, koji je vječito u sjeni dominacije Galatasaraya.

- Nastojat ćemo držati konstantu igre i rezultata, to je najbitnije. Dakle, naš je cilj u kontinuitetu biti na visokoj razini i izbjeći uspone i padove. Najvažnije je u prvenstvu potvrditi razliku u kvaliteti u našu korist, dominirati i osvojiti naslov prvaka, a u Europi dosegnuti razinu da možemo parirati svakoj momčadi. Konkurencija u HNL-u? Hajduk je naš najveći konkurent u borbi za naslov prvaka, ali uvjeren sam da će se i Rijeka s vremenom priključiti vrh. Očekujem uzbudljiv nastavak prvenstva sa željom i jasnim stavom da Dinamo na kraju osvoji naslov prvaka - zaključio je Slovenac.