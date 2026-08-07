Obavijesti

Sport

Komentari 3
IZBORNIK ODABRAO

Mijatović je objavio popis! SP lovimo u najjačem sastavu

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 6 min
Mijatović je objavio popis! SP lovimo u najjačem sastavu
Osijek: Kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo košarkaša: Hrvatska - Izrael | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mijatović objavio moćan popis za lov na SP 2027. Zubac, Hezonja i Šarić vode Hrvatsku protiv Latvije i Nizozemske

Admiral

Hrvatsku košarkašku reprezentaciju krajem kolovoza očekuju nove obveze u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027., a izbornik Tomislav Mijatović objavio je popis od 15 igrača za dvoboje protiv Latvije i Nizozemske.

POGLEDAJTE GALERIJU:

61
Foto: Instagram

Na popisu su i najveća hrvatska imena poput Ivice Zupca, Marija Hezonje, Darija Šarića i Karla Matkovića. Hrvatska će 27. kolovoza u Zadru ugostiti Latviju, dok će tri dana kasnije gostovati kod Nizozemske. Pripreme reprezentacije počinju 13. kolovoza u Opatiji, nakon čega će reprezentativci otputovati u Hamburg na međunarodni pripremni turnir. Ondje će 21. kolovoza igrati protiv Turske, dok će drugi polufinalni par činiti Njemačka i Češka. Nakon nastupa u Njemačkoj reprezentacija se vraća u Zadar, gdje će odraditi završni dio priprema uoči nastavka kvalifikacijskog ciklusa za Mundobasket u Kataru.

Osijek: Trening hrvatske košarkaške reprezentacije
Osijek: Trening hrvatske košarkaške reprezentacije | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Uoči okupljanja i nakon objave popisa izbornik je izjavio da ih čekaju dvije zahtjevne utakmice.

- S velikim uzbuđenjem očekujemo početak priprema i ponovni susret s igračima. Većina njih bila je s nama tijekom dosadašnjih kvalifikacijskih prozora, a ovoga će nam se puta ponovno priključiti Karlo Matković, Toni Nakić i Mateo Drežnjak. Pred nama su vrlo ozbiljne i specifične pripreme jer se igrači vraćaju nakon ljetne pauze. Velik ćemo naglasak staviti na kondicijski, tehnički, taktički i individualni rad. U program smo uključili i iznimno jak turnir u Hamburgu, na kojem će uz Hrvatsku sudjelovati Turska, Njemačka i Češka. Turnir dolazi u pravom trenutku i poslužit će nam za završno uigravanje momčadi.

Osijek: Trening hrvatske košarkaške reprezentacije
Osijek: Trening hrvatske košarkaške reprezentacije | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Nakon toga očekuju nas dvije vrlo zahtjevne kvalifikacijske utakmice. Najprije ćemo svu pozornost usmjeriti na Latviju, a zatim na gostovanje kod Nizozemske. Znamo kakvu atmosferu Zadar može prirediti hrvatskoj reprezentaciji i vjerujemo da će dvorana biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Pozivam naše navijačice i navijače da ponovno budu uz nas i pruže nam prijeko potreban vjetar u leđa.

Popis igrača

  • Krešimir Radovčić
  • Jaleen Smith
  • Dominik Mavra
  • Roko Badžim
  • Antonio Jordano
  • Mateo Drežnjak
  • Mario Hezonja
  • Luka Božić
  • Toni Nakić
  • Dario Šarić
  • David Škara
  • Ivica Zubac
  • Karlo Matković
  • Danko Branković
  • Krešimir Ljubičić

Stručni stožer

  • Tomislav Mijatović – izbornik
  • Dražen Orešković – trener
  • Ivan Tomas – trener
  • Bariša Krasić – trener
  • Mario Mandir – trener
  • Danijel Lutz – trener
  • Miran Martinac – liječnik reprezentacije
  • Nikica Šižgorić – fizioterapeut

Važan korak prema Svjetskom prvenstvu

Hrvatska drugi krug kvalifikacija dočekuje u vrlo dobroj poziciji. Poljska je vodeća sa svih šest pobjeda, Hrvatska i Njemačka imaju po pet, Latvija tri, dok su Nizozemska i Izrael ostvarili po dvije pobjede. Do kraja kvalifikacija Hrvatsku očekuje još šest utakmica – po jedna kod kuće i u gostima protiv Poljske, Latvije i Nizozemske. Tri najbolje reprezentacije izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru.

Rijeka: Trening Hrvatske košarkaške reprezentacije
Rijeka: Trening Hrvatske košarkaške reprezentacije | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Pobjede protiv Latvije i Nizozemske predstavljale bi golem korak prema završnom turniru. Četiri kola prije kraja Hrvatska bi najbližim pratiteljima pobjegla na najmanje tri pobjede razlike. Hrvatska je posljednji put nastupila na Svjetskom prvenstvu 2014. godine u Španjolskoj, gdje je osvojila deseto mjesto. Dvanaest godina poslije otvara joj se prilika za veliki korak prema povratku među najbolje reprezentacije svijeta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Rodri je stupio u kontakt s katalonskim divom, Hrvata Las Palmas neće pustiti
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rodri je stupio u kontakt s katalonskim divom, Hrvata Las Palmas neće pustiti

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'
OTVORILA SE O PROŠLOSTI

FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'

Bivša tenisačica Jelena Dokić (42) prošla je težak životni i profesionalni put, s obitelji je nakon srpske agresije na Hrvatsku prebjegla u Vojvodinu, potom u Australiju gdje danas inspirira mnoge
FOTO Spetljali su se na Krku dok su bili djeca, završilo je burno. Ona sad želi 50 milijuna eura
SAGA SE NASTAVLJA

FOTO Spetljali su se na Krku dok su bili djeca, završilo je burno. Ona sad želi 50 milijuna eura

Luka Dončić i Anamaria Goltes od bajke do skandala: zaruke pukle, krenula bitka za skrbništvo i alimentaciju i izgledalo je da će proći sve sporazumnim rješenjem, ali Goltes je šokirala novom tužbom u Sloveniji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026