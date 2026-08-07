Mijatović je objavio popis! SP lovimo u najjačem sastavu

Hrvatsku košarkašku reprezentaciju krajem kolovoza očekuju nove obveze u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027., a izbornik Tomislav Mijatović objavio je popis od 15 igrača za dvoboje protiv Latvije i Nizozemske.

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Na popisu su i najveća hrvatska imena poput Ivice Zupca, Marija Hezonje, Darija Šarića i Karla Matkovića. Hrvatska će 27. kolovoza u Zadru ugostiti Latviju, dok će tri dana kasnije gostovati kod Nizozemske. Pripreme reprezentacije počinju 13. kolovoza u Opatiji, nakon čega će reprezentativci otputovati u Hamburg na međunarodni pripremni turnir. Ondje će 21. kolovoza igrati protiv Turske, dok će drugi polufinalni par činiti Njemačka i Češka. Nakon nastupa u Njemačkoj reprezentacija se vraća u Zadar, gdje će odraditi završni dio priprema uoči nastavka kvalifikacijskog ciklusa za Mundobasket u Kataru.

Osijek: Trening hrvatske košarkaške reprezentacije | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Uoči okupljanja i nakon objave popisa izbornik je izjavio da ih čekaju dvije zahtjevne utakmice.

- S velikim uzbuđenjem očekujemo početak priprema i ponovni susret s igračima. Većina njih bila je s nama tijekom dosadašnjih kvalifikacijskih prozora, a ovoga će nam se puta ponovno priključiti Karlo Matković, Toni Nakić i Mateo Drežnjak. Pred nama su vrlo ozbiljne i specifične pripreme jer se igrači vraćaju nakon ljetne pauze. Velik ćemo naglasak staviti na kondicijski, tehnički, taktički i individualni rad. U program smo uključili i iznimno jak turnir u Hamburgu, na kojem će uz Hrvatsku sudjelovati Turska, Njemačka i Češka. Turnir dolazi u pravom trenutku i poslužit će nam za završno uigravanje momčadi.

Osijek: Trening hrvatske košarkaške reprezentacije | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Nakon toga očekuju nas dvije vrlo zahtjevne kvalifikacijske utakmice. Najprije ćemo svu pozornost usmjeriti na Latviju, a zatim na gostovanje kod Nizozemske. Znamo kakvu atmosferu Zadar može prirediti hrvatskoj reprezentaciji i vjerujemo da će dvorana biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Pozivam naše navijačice i navijače da ponovno budu uz nas i pruže nam prijeko potreban vjetar u leđa.

Popis igrača

Krešimir Radovčić

Jaleen Smith

Dominik Mavra

Roko Badžim

Antonio Jordano

Mateo Drežnjak

Mario Hezonja

Luka Božić

Toni Nakić

Dario Šarić

David Škara

Ivica Zubac

Karlo Matković

Danko Branković

Krešimir Ljubičić

Stručni stožer

Tomislav Mijatović – izbornik

Dražen Orešković – trener

Ivan Tomas – trener

Bariša Krasić – trener

Mario Mandir – trener

Danijel Lutz – trener

Miran Martinac – liječnik reprezentacije

Nikica Šižgorić – fizioterapeut

Važan korak prema Svjetskom prvenstvu

Hrvatska drugi krug kvalifikacija dočekuje u vrlo dobroj poziciji. Poljska je vodeća sa svih šest pobjeda, Hrvatska i Njemačka imaju po pet, Latvija tri, dok su Nizozemska i Izrael ostvarili po dvije pobjede. Do kraja kvalifikacija Hrvatsku očekuje još šest utakmica – po jedna kod kuće i u gostima protiv Poljske, Latvije i Nizozemske. Tri najbolje reprezentacije izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru.

Rijeka: Trening Hrvatske košarkaške reprezentacije | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Pobjede protiv Latvije i Nizozemske predstavljale bi golem korak prema završnom turniru. Četiri kola prije kraja Hrvatska bi najbližim pratiteljima pobjegla na najmanje tri pobjede razlike. Hrvatska je posljednji put nastupila na Svjetskom prvenstvu 2014. godine u Španjolskoj, gdje je osvojila deseto mjesto. Dvanaest godina poslije otvara joj se prilika za veliki korak prema povratku među najbolje reprezentacije svijeta.