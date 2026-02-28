Mijatović najavio Njemačku: Igrat ćemo isto kao u Zagrebu

Nakon pobjede nad Njemačkom, pred punim Draženovim domom, reprezentacija Hrvatske stigla je na uzvratnu utakmicu u Bonn. Druga utakmica protiv svjetskih i europskih prvaka na rasporedu je nepunih 48 sati nakon one u Zagrebu, a kad se u to ubroji i dan za putovanje, reprezentativcima zasigurno neće biti lako.

Izbornik Tomislav Mijatović uvijek ističe vjeru u svoje igrače.

- Svi su igrači već u ovim situacijama bili dosta puta, kako u svojim klubovima, tako i ranije u reprezentaciji. Naravno da da postoji određeni umor, no u našoj situaciji to je jedan pozitivan umor koji služi i kao dodatna motivacija. Znamo što smo napravili jučer, znamo kako su igrači svojim zalaganjem, trudom i maksimalnim angažmanom u svakom aspektu košarkaške igre nagradili i publiku i same sebe. Međutim, to još uvijek nije bilo nikakvo finale, to je bila jedna utakmica i prilika za skupljanje novih bodova, jednako kao i sutra - rekao je i dodao:

- Čeka nas iznimno teško gostovanje u Bonnu. Analizirali smo neke stvari u sklopu stožera, to ćemo napraviti i s igračima. Znamo što trebamo raditi, znamo stvari koje trebamo promijeniti i na koje se trebamo preko prilagoditi. Danas radimo regeneracijski dio na terenu uz određene postavke 5 na 0 i 5 na 5 na pola terena i naravno dosta pozicijskog šuta. Stvari su to koje su u ovom trenutku najpotrebnije našim igračima, aktivna rekuperacija da se vrate u pravo stanje tijela i uma za sutrašnju utakmicu.

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Izbornik je izvijestio i o sastavu naše reprezentacije, kao i o svojim saznanjima o protivničkoj reprezentaciji.

- Naš sastav će biti isti kao na utakmici u Zagrebu. Po najnovijim informacijama koje posjedujemo u sastavu Njemačke mogla bi se naći jedna do dvije promjene. Mi imamo rješenja i za opciju A i B u njihovom rosteru, ali se, prije svega, koncentriramo na sebe.

Utakmica s Njemačkom na rasporedu je sutra, 1. ožujka s početkom u 18 sati uz prijenos na Arena Sportu.