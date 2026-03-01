Mijatović: Ove utakmice nisu finala, već skupljanje bodova

Hrvatska košarkaška reprezentacija izgubila je od Njemačke 91-89 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a dojmove je nakon utakmice podijelio izbornik Tomislav Mijatović.

Poraz od manje od 5 razlike je pozitivna stvar?

- Ne volim govoriti nakon poraza i tražiti isprike, mi smo izgubili. Kontrolirali smo 90 posto utakmice i sa dvije, tri situacije i nedostatka balansa dozvolili smo im lagane poene. Naravno, to je Njemačka u gostima. Čestitke našim dečkima koji su hrabro ušli u ovaj prozor. Možemo biti ponosni, prvi smo u skupini, ali moramo nastaviti još jače kako bi došli do našeg cilja što je plasman na SP.

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Je li bilo umora?

- Ne volim pričati o tome, kako nama tako i njima. Vodili smo 15 razlike u zadnjoj četvrtini, ne bih se izvlačio na umor. Pokazali smo sami sebi i svima da smo sposobni svakoga pobijediti.

Skok u napadu bio je na strani Njemačke?

- Imali su 14 napadačkih skokova, a mi smo imali devet razlike. To govori o koncentraciji u obrani, to moramo popraviti. Naglašavam, dečki su odradili sjajan posao i zahvalan sam im na tome.

Atmosfera u svlačionici?

- Ove utakmice nisu finala, već skupljanje bodova. Danas smo skupili bod da smo ispred Njemačke, obranili smo pobjedu iz Zagreba. Atmosfera je jako dobra, mi smo u procesu skupljanja bodova i ovo su kvalifikacije. Moramo biti skromni, ovako raditi i dobre stvari će se dogoditi.

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Igrali ste s 11 igrača?

- Sve osim minutu i pol, dvije nedostatka koncentracije bilo je jako dobro. Košarka je takav sport, igrali smo protiv njemačke reprezentacije koja igra u više-manje ovakvom sastavu. Trebalo nam je 100 posto, odigrali smo 98 posto na visini zadatka. Moramo bolje, čvršće i idemo dalje - zaključio je nakon utakmice za Arenu Sport.

Osijek: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Cipar. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Roko Badžim odigrao je dvije odlične utakmice u ovom 'prozoru' kvalifikacija i također je podijelio dojmove nakon Njemačke.

- Dojmovi su svježi i teško mi je govoriti o pozitivnom nakon poraza. Činjenica je da smo igrali veći dio utakmice, čak i zaslužili dobiti, ali idemo dalje.

Bili ste ispražnjeni?

- Bili smo prazni, slažem se, nedostajalo nam je nešto. Nijemci su imali više energije na kraju.

Odigrali ste dvije odlične utakmice?

- Nije loše, ali dao bih sve za još jednu pobjedu.

Ovo su duge kvalifikacije, a Hrvatska je i dalje prva?

- Je, to je odlično, a u sedmom mjesecu imamo Izrael doma i Cipar u gostima. Tu moramo ići na pobjedu. SItuacija je jako dobra što se tiče grupe, ali kao sportašu mi je teško preći preko ovoga - zaključio je hrvatski košarkaš.