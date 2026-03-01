NJEMAČKA - HRVATSKA 91-89 Dojmovi su svježi i teško mi je govoriti o pozitivnom nakon poraza. Činjenica je da smo igrali veći dio utakmice, čak i zaslužili dobiti, ali idemo dalje, rekao je Roko Badžim
Mijatović: Ove utakmice nisu finala, već skupljanje bodova
Hrvatska košarkaška reprezentacija izgubila je od Njemačke 91-89 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a dojmove je nakon utakmice podijelio izbornik Tomislav Mijatović.
Poraz od manje od 5 razlike je pozitivna stvar?
- Ne volim govoriti nakon poraza i tražiti isprike, mi smo izgubili. Kontrolirali smo 90 posto utakmice i sa dvije, tri situacije i nedostatka balansa dozvolili smo im lagane poene. Naravno, to je Njemačka u gostima. Čestitke našim dečkima koji su hrabro ušli u ovaj prozor. Možemo biti ponosni, prvi smo u skupini, ali moramo nastaviti još jače kako bi došli do našeg cilja što je plasman na SP.
Je li bilo umora?
- Ne volim pričati o tome, kako nama tako i njima. Vodili smo 15 razlike u zadnjoj četvrtini, ne bih se izvlačio na umor. Pokazali smo sami sebi i svima da smo sposobni svakoga pobijediti.
Skok u napadu bio je na strani Njemačke?
- Imali su 14 napadačkih skokova, a mi smo imali devet razlike. To govori o koncentraciji u obrani, to moramo popraviti. Naglašavam, dečki su odradili sjajan posao i zahvalan sam im na tome.
Atmosfera u svlačionici?
- Ove utakmice nisu finala, već skupljanje bodova. Danas smo skupili bod da smo ispred Njemačke, obranili smo pobjedu iz Zagreba. Atmosfera je jako dobra, mi smo u procesu skupljanja bodova i ovo su kvalifikacije. Moramo biti skromni, ovako raditi i dobre stvari će se dogoditi.
Igrali ste s 11 igrača?
- Sve osim minutu i pol, dvije nedostatka koncentracije bilo je jako dobro. Košarka je takav sport, igrali smo protiv njemačke reprezentacije koja igra u više-manje ovakvom sastavu. Trebalo nam je 100 posto, odigrali smo 98 posto na visini zadatka. Moramo bolje, čvršće i idemo dalje - zaključio je nakon utakmice za Arenu Sport.
Roko Badžim odigrao je dvije odlične utakmice u ovom 'prozoru' kvalifikacija i također je podijelio dojmove nakon Njemačke.
- Dojmovi su svježi i teško mi je govoriti o pozitivnom nakon poraza. Činjenica je da smo igrali veći dio utakmice, čak i zaslužili dobiti, ali idemo dalje.
Bili ste ispražnjeni?
- Bili smo prazni, slažem se, nedostajalo nam je nešto. Nijemci su imali više energije na kraju.
Odigrali ste dvije odlične utakmice?
- Nije loše, ali dao bih sve za još jednu pobjedu.
Ovo su duge kvalifikacije, a Hrvatska je i dalje prva?
- Je, to je odlično, a u sedmom mjesecu imamo Izrael doma i Cipar u gostima. Tu moramo ići na pobjedu. SItuacija je jako dobra što se tiče grupe, ali kao sportašu mi je teško preći preko ovoga - zaključio je hrvatski košarkaš.
