Mijenja li se nogomet kakvog znamo? U Ligi prvaka golovi nikad nisu padali ovim tempom!

Treće kolo Lige prvaka za sezonu 2025./26. donijelo je pravi spektakl za ljubitelje nogometa, ali i pokrenulo raspravu o smjeru u kojem se kreće elitno europsko natjecanje. Naime, u 18 odigranih utakmica postignut je čak 71 gol, što u prosjeku iznosi nevjerojatnih 3,9 golova po susretu, što je rekord u novom formatu natjecanja.

Utakmice poput pobjede PSG-a nad Bayer Leverkusenom od 7-2, demoliranja Napolija od strane PSV-a rezultatom 6-2 ili Barcelonine pobjede 6-1 protiv Olympiacosa obilježile su kolo.

Svoje doprinose dali su i Liverpool, Chelsea, Bayern i Arsenal s uvjerljivim pobjedama od četiri ili pet postignutih golova.

Podijeljene reakcije: Spektakl ili simptom nejednakosti?

Reakcije navijača bile su podijeljene. Dok su jedni uživali u "pokolju" i efikasnosti, drugi su izrazili zabrinutost. Mnogi su fanovi na internetu povukli paralele s prošlim vremenima, a jedan od najpopularnijih komentara ističe: "Ovo su rezultati kao s Božićnog dana 1963. godine", referirajući se na povijesno kolo engleske lige poznato po nevjerojatnom broju golova. Drugi su dodali kako ih rezultati podsjećaju na nogomet iz 1950-ih i 1960-ih, kada su visoke pobjede bile znatno češće.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Međutim, nisu svi bili impresionirani. Dio korisnika brzo je istaknuo kako je ovo tek druga sezona Lige prvaka u novom, proširenom formatu, pa nazivanje ovog rekorda povijesnim smatraju "senzacionalizmom".

Jedan komentar dublje je analizirao situaciju, sugerirajući da ovakve golijade nisu razlog za slavlje, već simptom "zapanjujućeg i rastućeg financijskog jaza" u nogometu.

Zanimljivo je da je uz sve visoke pobjede ovo kolo donijelo i tri utakmice koje su završile bez golova, rezultatom 0-0, što dodatno naglašava ekstreme. Čini se da je ovo rekordno kolo Lige prvaka, osim zabave, na stol donijelo i ozbiljna pitanja o budućnosti klupskog nogometa u Europi.

