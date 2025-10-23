Obavijesti

Sport

Komentari 1
NOGOMETNA REVOLUCIJA

Mijenja li se nogomet kakvog znamo? U Ligi prvaka golovi nikad nisu padali ovim tempom!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Mijenja li se nogomet kakvog znamo? U Ligi prvaka golovi nikad nisu padali ovim tempom!
2
Foto: Thilo Schmuelgen

Liga prvaka šokira: 71 gol u 18 utakmica! Spektakl ili nejednakost? PSG, Barca i PSV briljirali, ali kritike rastu zbog financijskih razlika između klubova

Treće kolo Lige prvaka za sezonu 2025./26. donijelo je pravi spektakl za ljubitelje nogometa, ali i pokrenulo raspravu o smjeru u kojem se kreće elitno europsko natjecanje. Naime, u 18 odigranih utakmica postignut je čak 71 gol, što u prosjeku iznosi nevjerojatnih 3,9 golova po susretu, što je rekord u novom formatu natjecanja.

Utakmice poput pobjede PSG-a nad Bayer Leverkusenom od 7-2, demoliranja Napolija od strane PSV-a rezultatom 6-2 ili Barcelonine pobjede 6-1 protiv Olympiacosa obilježile su kolo.

BILA JE PROFESIONALNA FOTO Incident u studiju Lige prvaka: Voditeljici pukla uska haljina, Henryju su 'bježale oči'
FOTO Incident u studiju Lige prvaka: Voditeljici pukla uska haljina, Henryju su 'bježale oči'

Svoje doprinose dali su i Liverpool, Chelsea, Bayern i Arsenal s uvjerljivim pobjedama od četiri ili pet postignutih golova.

Podijeljene reakcije: Spektakl ili simptom nejednakosti?

Reakcije navijača bile su podijeljene. Dok su jedni uživali u "pokolju" i efikasnosti, drugi su izrazili zabrinutost. Mnogi su fanovi na internetu povukli paralele s prošlim vremenima, a jedan od najpopularnijih komentara ističe: "Ovo su rezultati kao s Božićnog dana 1963. godine", referirajući se na povijesno kolo engleske lige poznato po nevjerojatnom broju golova. Drugi su dodali kako ih rezultati podsjećaju na nogomet iz 1950-ih i 1960-ih, kada su visoke pobjede bile znatno češće.

UEFA Champions League - FC Barcelona v Olympiacos
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Međutim, nisu svi bili impresionirani. Dio korisnika brzo je istaknuo kako je ovo tek druga sezona Lige prvaka u novom, proširenom formatu, pa nazivanje ovog rekorda povijesnim smatraju "senzacionalizmom".

U LIGI PRVAKA VIDEO Francuz zaslužuje Oscara za ovu glumu! 'Pao' je i sudac pa pokazao šokantan crveni...
VIDEO Francuz zaslužuje Oscara za ovu glumu! 'Pao' je i sudac pa pokazao šokantan crveni...

Jedan komentar dublje je analizirao situaciju, sugerirajući da ovakve golijade nisu razlog za slavlje, već simptom "zapanjujućeg i rastućeg financijskog jaza" u nogometu.

Zanimljivo je da je uz sve visoke pobjede ovo kolo donijelo i tri utakmice koje su završile bez golova, rezultatom 0-0, što dodatno naglašava ekstreme. Čini se da je ovo rekordno kolo Lige prvaka, osim zabave, na stol donijelo i ozbiljna pitanja o budućnosti klupskog nogometa u Europi.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Incident u studiju Lige prvaka: Voditeljici pukla uska haljina, Henryju su 'bježale oči'
BILA JE PROFESIONALNA

FOTO Incident u studiju Lige prvaka: Voditeljici pukla uska haljina, Henryju su 'bježale oči'

Kate Scott doživjela modni krah uživo na CBS-u! Haljina pukla usred prijenosa, ali ona ostala hladna kao špricer. Kolege se valjali od smijeha, a internet poludio
24sata u Malmou: Helići nad gradom. Pivo i burgeri skupi ko vrag. Čeka se invazija BBB-a!
DOBRO JUTRO, MALMÖ

24sata u Malmou: Helići nad gradom. Pivo i burgeri skupi ko vrag. Čeka se invazija BBB-a!

Hrvati koji već godinama žive u Švedskoj uvjeravaju nas kako stadion Eleda neće biti ispunjen do posljednjeg mjesta, a BBB-e u Malmöu očekuje hladno vrijeme, vjetar i kiša cijeloga dana
Gdje gledati Dinamo i Rijeku u Europi, tko sudi i tko je favorit?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Gdje gledati Dinamo i Rijeku u Europi, tko sudi i tko je favorit?

Dinamo briljira u Europskoj ligi s pobjedama nad Fenerbahčeom i Maccabijem, dok se Rijeka bori za prve bodove u Konferencijskoj ligi protiv Sparte Prag

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025