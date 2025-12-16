Obavijesti

ČUDESNA AMERIKANKA

Mikaela, pa s koje si planete? Shiffrin osvojila četvrti slalom u nizu, nitko joj nije bio niti blizu

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Eric Bolte/REUTERS

Shiffrin je u dvije vožnje nadmašila drugoplasiranu Švicarku Camille Rast, aktualnu svjetsku prvakinju u slalomu, za 1.55 sekundi

Najuspješnija skijašica svih vremena, 30-godišnja Amerikanka Mikaela Shiffrin, u utorak je nadomoćno pobijedila na noćnom slalomu u francuskom Courchevelu i tako došla do svoje 105. pobjede u Svjetskom kupu, a 68. u slalomskim utrkama.

Zrinka nakon 2. mjesta u veleslalomu u Kanadi 01:41
Zrinka nakon 2. mjesta u veleslalomu u Kanadi | Video: Croski

Shiffrin je u dvije vožnje nadmašila drugoplasiranu Švicarku Camille Rast, aktualnu svjetsku prvakinju u slalomu, za 1.55 sekundi. Po drugi put u karijeri, ali i u ovoj sezoni, na pobjedničko postolje u slalomu popela se Njemica Emma Aicher koja je za pobjednicom zaostala za 1.71 sekundu.

Shiffrin je bila uvjerljivo najbrža u prvoj vožnji pa joj je peto vrijeme druge vožnje bilo dovoljno za uvjerljivu pobjedu, četvrtu u isto toliko ovosezonskih slaloma.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Super G
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Nažalost, hrvatske reprezentativke Zrinka Ljutić i Leona Popović neće po dobrome pamtiti ovosezonski nastup u Courchevelu, gdje je prije manje od 11 mjeseci 21-godišnja Zagrepčanka doskijala do svoje treće, ujedno i posljednje pobjede u Svjetskom kupu.  Ni Ljutić, ni Popović nisu uspjele doći do cilja u prvoj vožnji.

Shiffrin je s maksimalnih 400 bodova vodeća u redoslijedu slalomašica, ispred Lare Colturi koja ima 220 bodova, jer ni ona nije završila prvu vožnju. Ljutić je s 40 bodova osvojenih u Leviju na 22. mjestu među slalomašicama, dok Popović ima devet bodova iz Gurgla i na 39. poziciji je.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Super G
Foto: Stefan Wermuth/REUTERS

Shiffrin je vodeća i u ukupnom redoslijedu za Veliki kristalni globus s 558 bodova. Druga je Novozelanđanka Alice Robinson s 394 boda, a na treće mjesto se probila Camille Rast s 343 boda. Zahvaljujući vrlo dobrim nastupima u veleslalomu, Zrinka Ljutić je s 218 bodova na 12. mjestu ukupnog redoslijeda.

Skijašice će ostati u Francuskoj, jer će u  subotu i nedjelju u Val d'Isereu biti održani spust i super G. Hrvatske skijašice će posljednje nastupe u ovoj kalendarskoj godini imati u austrijskom Semmeringu, 27. i 28. prosinca, kad su na rasporedu peti veleslalom i slalom u novoj sezoni.

