Još nedavno sam igrao protiv juniora Ždralova, a prošli tjedan čuvao Oliviera Girouda. Kao klinac sam sanjao seniorske derbije s Hajdukom, a svi ćemo 'poginuti' za pobjedu, kaže mlada nada Dinama
Mikić za 24sata: Nema šanse da u subotu izgubimo od Hajduka, a Durdov mi je bio cimer u repki
Osjećam se odlično. Zahvalan sam treneru i svima u klubu što mi vjeruju. Znam da u ovoj situaciji nije bilo lako dati priliku i toliko minuta nekom klincu bez dvije ozbiljne seniorske utakmice, ali dugo sam čekao, radio, trenirao i vjerovao u sebe. Znao sam da će kad-tad doći i mojih pet minuta, ali i da ih moram dočekati spreman, kaže nam Noa Mikić (18), nova zvijezda Dinama.
