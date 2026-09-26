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BRAVO, LUKA!

Mikrut u finalu Challengera! U drami od tri sata dobio Nijemca

Piše HINA,
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Mikrut u finalu Challengera! U drami od tri sata dobio Nijemca
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Varaždin: Trening tenisača uoči susreta na Davis Cupu između Hrvatske i Danske | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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U finalu će Mikrut igrati protiv pobjednika drugog polufinala u kojem se sastaju Talijani Francesco Forti i Carlo Alberto Caniato.

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Luka Mikrut, 22-godišnji hrvatski tenisač i trenutačno 214. igrač na svijetu, nastupit će u nedjeljnom finalu ATP Challenger turnira kojem je domaćin talijanska Đenova.

U polufinalnom meču, koji je trajao čak dva sata i 58 minuta, Mikrut je sa 6-3, 3-6, 7-6(3) pobijedio njemačkog tenisača Marvina Moellera, 256. igrača s ATP ljestvice.

Varaždin: Trening tenisača uoči susreta na Davis Cupu između Hrvatske i Danske
Varaždin: Trening tenisača uoči susreta na Davis Cupu između Hrvatske i Danske | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Mikrut je meč otvorio s 3-0 te je break prednosti čuvao do kraja prve dionice. Od starta drugog seta situacija se na terenu promijenila i Nijemac je uzvratio na identičan način. Poveo je 3-0 i potom u breaku prednosti proveo vrijeme do 1-1 u setovima.

U trećem setu prvi je do breaka došao Mikrut te je poveo 3-1, ali je Moeller odmah vratio izgubljeno. Odluka o pobjedniku pala je tek u tie-breaku gdje je Mikrut brzo pobjegao na 5-1 i ta je prednost do kraja ostala neuhvatljiva za 27-godišnjeg mu suparnika.

U finalu će Mikrut igrati protiv pobjednika drugog polufinala u kojem se sastaju Talijani Francesco Forti i Carlo Alberto Caniato.

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