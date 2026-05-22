Milan dovodi Modriću pojačanje u veznom redu!? 'Rossonerima' stiže čovjek koji je sve osvojio

Foto: Gintare Karpaviciute/REUTERS

Ovaj bi potez predstavljao jedno od najvećih pojačanja za momčad Massimiliana Allegrija, stvarajući potencijalno dominantan vezni red u kojem bi Goretzka udružio snage s Lukom Modrićem

Čini se da Milan ozbiljno namjerava izgraditi momčad za najviše domete, a najnovije vijesti koje stižu s Apeninskog poluotoka idu u prilog toj tezi. Prema pisanju uglednog talijanskog dnevnika Gazzetta dello Sport, uprava "rossonera" na korak je do dogovora s njemačkim reprezentativcem i zvijezdom Bayerna, Leonom Goretzkom.

Iskusni 31-godišnji veznjak trebao bi na San Siro stići kao slobodan igrač na kraju sezone 2025./26., nakon što mu istekne ugovor s bavarskim velikanom. Ovaj bi potez predstavljao jedno od najvećih pojačanja za momčad Massimiliana Allegrija, stvarajući potencijalno dominantan vezni red u kojem bi Goretzka udružio snage s legendarnim hrvatskim maestrom Lukom Modrićem.

Allegrijev poziv bio je presudan

Talijanski mediji detaljno izvještavaju kako su pregovori između Goretzke i Milana u poodmakloj fazi već tjednima, a osobni uvjeti praktički su potpuno usuglašeni. Nijemcu se, prema navodima, nudi unosan trogodišnji ugovor koji bi mu jamčio godišnju plaću od pet milijuna eura.

Ključnu ulogu u cijeloj operaciji navodno je odigrao i sam trener Allegri, koji je u izravnom razgovoru uvjerio Goretzku u ambiciozni projekt kluba. Njegova vizija, u kojoj bi Goretzka bio jedan od stupova momčadi, i uvjerljivost bile su, čini se, presudne u odluci njemačkog veznjaka da odabere upravo Milan kao svoju sljedeću destinaciju. 

Iskusni trojac za povratak na vrh

Ipak, postoji jedan ključan preduvjet koji se mora ispuniti kako bi se ovaj mega transfer i službeno realizirao. Uprava Milana mora osigurati plasman u Ligu prvaka za nadolazeću sezonu. Uspjeh u talijanskom prvenstvu i povratak u elitno europsko klupsko natjecanje garancija su financijske stabilnosti, ali i sportskog izazova koji igrač Goretzkinog kalibra zahtijeva.

VELIKE RIJEČI Legenda Cityja: 'Najbolji protiv kojeg sam igrao je Luka Modrić'
Legenda Cityja: 'Najbolji protiv kojeg sam igrao je Luka Modrić'

Njegovim dolaskom formirao bi se iznimno iskusan i trofejima bogat vezni red. Uz Luku Modrića, koji je u klub stigao kao slobodan igrač u srpnju 2025. nakon sjajne ere u Real Madridu, te Francuza Adriena Rabiota, Goretzka bi činio moćnu okosnicu momčadi.

Mediji spekuliraju kako bi dolazak njemačke zvijezde mogao biti i dodatan poticaj Modriću da aktivira opciju u svom ugovoru, koji traje do 30. lipnja, i tako produlji suradnju na još jednu godinu. Time bi "rossoneri" dugoročno osigurali neprocjenjivu kvalitetu, vodstvo i iskustvo u samom srcu terena.

Da se radi o vrhunskom igraču, potvrđuje i lista klubova koji su ga željeli vidjeti u svojim redovima. Interes za dovođenje Goretzke bez odštete pokazali su i Milanovi gradski rivali Inter, kao i Napoli te Juventus. Uz talijanske velikane, u redu je stajao i španjolski Atlético Madrid.

(*uz korištenje AI-ja)

