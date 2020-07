Juve se muči! Jedva do boda sa Sassuolom, Milan i Rebić slavili

<p>Nogometaši <strong>Juventusa </strong>povećali su prednost na vrhu ljestvice talijanske lige ispred druge <strong>Atalante </strong>na sedam bodova zahvaljujući 3-3 remiju na gostovanju kod <strong>Sassuola </strong>u susretu 33. kola.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ronaldov gol s neba</strong></p><p>Juventus je odlično otvorio utakmicu protiv Sassuola, koji je u posljednje vrijeme u odličnoj formi, te je nakon 12 minuta imao vodstvo od 2-0. Prvo je Danilo (5) preciznim udarcem sa 16 metara svladao Consiglija, da bi potom Higuain (12) iskoristio lijepo dodavanje Pjanića. No, Sassuolo je oporavo od lošeg ulaska u susret te u drugom dijelu prvog poluvremena bio bolja momčad, a tu bolju igru je okrunio golom Đuričića (29) za 1-2. Početkom nastavka prvo je Berardi (51) sjajno izvedenim slobodnim udarcem poravnao na 2-2, a samo tri minute potom je njegov ubačaj iz velike blizine Caputo (54) proslijedio u mrežu za konačni preokret. No, vodstvo Sassuola je trajalo samo 10 minuta, a onda je Alex Sandro (64) glavom nakon udarca iz kuta izjednačio na konačnih 3-3.</p><p>Juventus sada ima 77 bodova, sedam više od druge Atalante, koja je u utorak svladala Bresciju sa 6-2 uz tri gola Marija Pašalića, a osam više od trećeg Lazija koji je na gostovanju kod Udinesea odigrao samo 0-0. Bila je to četvrta uzastopna utakmica Lazija bez pobjede, ali je rimski sastav barem pekinuo niz od tri poraza.</p><p>Sassuolo je osmi sa 47 bodova, a Udinese 15. sa 36.</p><h2>Roma svladala Veronu, Kalinić na klupi</h2><p>Nikola Kalinić ostao je na klupi <strong>Rome </strong>koja je na Olimpijskom stadionu svladala <strong>Veronu </strong>koju vodi hrvatski trener Ivan Jurić sa 2-1 (2-0). Domaći su poveli golovima Veretouta (10-11m) i Džeke (45+4), da bi Pessina (47) petom početkom nastavka smanjio na 2-1. Peta Roma sada ima 57 bodova, četiri više od šestog Napolija i sedmog Milana, dok je Verona deveta sa 43 boda.</p><p><strong>Milan Badelj </strong>odgledao je s klupe 3-1 (3-0) gostujuću pobjedu Fioentine protiv Leccea kojom je sastav iz Fiorentine praktički osigurao ostanak. Goste je ka pobjedi poveo Chiesa (6) sjajnim pogotkom u sam gornji kut na početku utakmice, a pobjedik je riješen krajem prvog poluvremena kada su Ghezzal (38) iz slobodnog udarca i Cutrone (40) iz protunapada povisli na 3-0 i tako anulirali promašeni kazneni udarac Pulgara. Šahov (88) je u samoj završnici tek ublažio poraz Leccea.</p><p>Fiorentina je sada 13. sa 39 bodova, 10 više od 18. Leccea koji se nalazi u zoni ispadanja.</p><h2>Milan dobio Parmu</h2><p>Nogometaši <strong>Milana </strong>nastavili su seriju pozitivnih rezultata u talijanskom prvenstvu svladavši kao domaćini u susretu 33. kola <strong>Parmu </strong>sa 3-1 (0-1).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Papučari</strong></p><p>Gosti su poveli krajem prvog poluvremena golom <strong>Kurtiča </strong>(44), no početkom nastavka domaći su vrlo brzo preokrenuli odličnim golom Kessiea (55) i lijepom akcijom koju je okrunio Romagnoli (59). <strong>Konačnih </strong>3-1 postavio je <strong>Calhanoglu </strong>(77).</p><p>Hrvatski reprezentativni napadač <strong>Ante Rebić </strong>igrao je za Milan od 61. minute.</p><p><br/> </p><p>Sedmi Milan sada ima 53 boda, kao i šesti Napoli, koji je na gostovanju kod Bologne igrao 1-1, bod više uz utakmicu manje ima peta Roma, a sedam bodova manje uz također utakmicu manje ima osmi Sassuolo. Parma je 12. sa 40 bodova.</p><p>U <strong>Bologni </strong>je <strong>Napoli </strong>poveo golom Manolasa (7) iz gužve u kaznenom prostoru, dok je poravnao Barrow (80).</p><p>Marko Rog odigrao je čitav susret za Cagliari koji je na gostovanju kod Sampdorije izgubio s uvjerljivih 0-3 (0-2). Domaće, koji su ovom pobjedom napravili ogroman korak ka osiguranju ostanka, u vodstvo je doveo Gabbiadini (8), da bi potom još dva gola postigao Bonazzoli (40, 53) od kojih je posebno atraktivan bio onaj za 2-0.</p><p>Sampdoria je sada 13. sa 38 bodova, devet više od 18. Leccea koji se nalazi u zoni ispadanja, dok je Cagliari 11. sa 41 bodom. Na vrhu je Juventus sa 76 bodova, druga Atalanta, koja je u utorak sa 6-2 svladala Bresciju, ima 70, a slijede Inter i Lazio sa po 68.</p>