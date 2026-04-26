Milan - Juventus: Modrić ključ u borbi za LP, evo gdje gledati...

Kultni San Siro ove će nedjelje od 20.45 sati biti poprište još jednog velikog derbija talijanskog nogometa. U 34. kolu Serie A snage će odmjeriti Milan i Juventus, a ulog je ogroman. Izravna borba za plasman u Ligu prvaka iduće sezone. Utakmica je to koja nosi puno više od tri boda.

Stanje na ljestvici obećava dramu. Milan u utakmicu ulazi kao drugoplasirana momčad sa 66 bodova, dok je Juventus četvrti sa samo tri boda manje. Pobjeda bi "rossonerima" donijela značajnu prednost od šest bodova i mirniji ulazak u završnicu sezone. S druge strane, trijumf "stare dame" u potpunosti bi otvorio utrku za viceprvaka. Osim sportskog prestiža, ulog je i financijski. Kako prenose talijanski mediji, razlika između drugog, trećeg i četvrtog mjesta u konačnom poretku donosi i do 1,9 milijuna eura razlike u raspodjeli novca od TV prava, što nije zanemariv iznos u modernom nogometu.

Sve oči domaće javnosti bit će uprte u Luku Modrića. Iako mu je 40 godina, hrvatski maestro i dalje je ključni kotačić u veznom redu Milana.. Njegova sposobnost kontroliranja tempa i zadržavanja posjeda bit će od neprocjenjive važnosti, a izravni suparnik bit će mu pouzdani Juventusov veznjak Manuel Locatelli. Njihov dvoboj mogao bi odrediti tijek cijele utakmice, baš kao i u prvom dijelu sezone kada je ta bitka bila u centru pažnje.

U napadu Milana, Amerikanac Christian Pulišić proživljava teške trenutke. Nije zabio gol još od prosinca i pod velikim je pritiskom da prekine negativan niz, pogotovo jer se bliži i Svjetsko prvenstvo. Njegovoj kreativnosti nadat će se i Rafael Leão. S druge strane, Juventusov napadač Jonathan David pokazuje znakove buđenja i bio je strijelac u prošlotjednoj pobjedi protiv Bologne. Njegov okršaj s Milanovim stoperom Matteom Gabbijom bit će jedan od ključeva za obranu domaćih, koja je s njim u sastavu puno stabilnija.

Gosti iz Torina dolaze na krilima odlične forme. Momčad Luciana Spallettija neporažena je u posljednjih osam utakmica i dolazi s tri uzastopne pobjede. Njihova obrana djeluje iznimno čvrsto, primivši samo jedan gol u zadnja četiri susreta. Ipak, Spalletti ima problema s ozljedama. Arkadiusz Milik sigurno je izvan stroja zbog ozljede zadnje lože, dok su nastupi Dušana Vlahovića, Juana Cabala i Vasilija Adžića pod velikim upitnikom. To bi moglo znatno otupiti oštricu Juventusovog napada.

S druge strane, Milan je u posljednje vrijeme pokazao promjenjivu formu, upisavši tri poraza u zadnjih pet ligaških nastupa. Ipak, minimalna pobjeda protiv Verone prošlog vikenda donijela je dašak mira. Velika prednost za trenera Massimiliana Allegrija je što na raspolaganju ima kompletnu momčad, bez ozlijeđenih ili suspendiranih igrača, te će moći računati na najjače snage pred rasprodanim San Sirom. Utakmicu možete gledati na Areni Sport 1.

*uz korištenje AI-a