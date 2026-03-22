Milan na čelu s Modrićem ne pamti ovako uspješnu sezonu! Ovo su čekali već 21 godinu...

Nogometaši Milana su pred domaćom publikom na San Siru došli do nove pobjede u Serie A. Momčad Massimiliana Allegrija bila je bolja od Torina 3-2. Kapetan 'vatrenih' Luka Modrić odigrao je svih 90 minuta i još jednom oduševio talijanske medije svojom igrom.

Milan se pobjedom približio gradskom rivalu Interu koji je trenutačno vodeći u borbi za 'Scudetto'. Inter ima 68 bodova, a Milan 63. Međutim, pobjedom protiv Torina, talijanski statističari izvukli su zanimljiv podatak. Milan nakon 30 odigranih kola u Serie A ima samo tri poraza, uz 18 pobjeda i devet remija.

Ovo je prvi put da su "rossoneri" imali tako uspješan start u prvenstvu još od sezone 2004/05 kada je momčad vodio Carlo Ancelotti.