Obavijesti

Sport

Komentari 14
LUKA KAO DESNA RUKA

Milan objavio fotku momčadi koja dovoljno govori o moćnom statusu kojeg ima Luka Modrić

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Milan objavio fotku momčadi koja dovoljno govori o moćnom statusu kojeg ima Luka Modrić
Foto: AC Milan

Modrić je trenutačno usredotočen na reprezentativne dužnosti s Hrvatskom, a Milan je iskoristio stanku i podijelio 'obiteljsku' fotografiju cijele prve momčadi na društvenim mrežama

I u petom desetljeću života Luka Modrić (40) ostavlja nevjerojatan trag na nogometnim travnjacima. Legendarni hrvatski kapetan ljetos se pridružio Milanu nakon što je proveo 13 godina u Real Madridu, a nije mu puno trebalo da transformira "rossonere", koji sada izgledaju kao legitimni kandidat za Scudetto.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' 01:02
Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Modrić je trenutačno usredotočen na reprezentativne dužnosti s Hrvatskom, a Milan je iskoristio stanku i podijelio "obiteljsku" fotografiju cijele prve momčadi na društvenim mrežama. Na fotografiji su okupljeni svi igrači prve momčadi, a njihov raspored sjedenja, kako to obično biva, sigurno nije bio slučajan.

Hrvatski maestro je, naravno, pozicioniran u prvom redu s najvećim zvijezdama kluba, a zanimljivo je što je smješten desno od trenera Massimiliana Allegrija, s kojim ima fantastičan početak suradnje.

NEDOSTAJE MU Zvijezda Reala naklonila se Modriću: 'Ta glava... Neopisivo mi je značilo biti uz njega...'
Zvijezda Reala naklonila se Modriću: 'Ta glava... Neopisivo mi je značilo biti uz njega...'
DRAGI GOST NA SVADBAMA Čovjek koji je oženio 'vatrene': Riječi Luke Modrića Halidu su se zauvijek urezale u sjećanje...
Čovjek koji je oženio 'vatrene': Riječi Luke Modrića Halidu su se zauvijek urezale u sjećanje...

Nije tajna kako se talijanski strateg jako oslanja na Modrića, koji je poput njegove desne ruke na terenu. To su očito prepoznali i u klubu, koji su Luku smjestili tik do Allegrija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
Potresne riječi Ivana Klasnića: 'Tko zna koliko ću još živjeti'
VELIKI BORAC

Potresne riječi Ivana Klasnića: 'Tko zna koliko ću još živjeti'

Legendarni hrvatski nogometaš Ivan Klasnić proživljava agoniju od 2005. godine kada su liječnici dijagnosticirali da mu je bubreg oštećen. Bio je na čak tri transplantacije, a kobnu pogrešku napravio je liječnik Werdera
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Frcaju iskre! Sportska novinarka osudila kolegice: 'Vulgarno je to što rade...'
OPLELA PO NOVINARKAMA

FOTO Frcaju iskre! Sportska novinarka osudila kolegice: 'Vulgarno je to što rade...'

Švicarska sportska novinarka Valentina Maceri kritizirala je kolegice Mariju Luisu Jacobelli, Dilettu Leottu, Giusy Meloni i Eleonoru Incardonu zbog stila odijevanja za koji kaže da je neprimjeren za televiziju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025