Milan objavio fotku momčadi koja dovoljno govori o moćnom statusu kojeg ima Luka Modrić

I u petom desetljeću života Luka Modrić (40) ostavlja nevjerojatan trag na nogometnim travnjacima. Legendarni hrvatski kapetan ljetos se pridružio Milanu nakon što je proveo 13 godina u Real Madridu, a nije mu puno trebalo da transformira "rossonere", koji sada izgledaju kao legitimni kandidat za Scudetto.

Pokretanje videa... 01:02 Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Modrić je trenutačno usredotočen na reprezentativne dužnosti s Hrvatskom, a Milan je iskoristio stanku i podijelio "obiteljsku" fotografiju cijele prve momčadi na društvenim mrežama. Na fotografiji su okupljeni svi igrači prve momčadi, a njihov raspored sjedenja, kako to obično biva, sigurno nije bio slučajan.

Hrvatski maestro je, naravno, pozicioniran u prvom redu s najvećim zvijezdama kluba, a zanimljivo je što je smješten desno od trenera Massimiliana Allegrija, s kojim ima fantastičan početak suradnje.

Nije tajna kako se talijanski strateg jako oslanja na Modrića, koji je poput njegove desne ruke na terenu. To su očito prepoznali i u klubu, koji su Luku smjestili tik do Allegrija.