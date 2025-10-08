Čovjek koji je oženio 'vatrene': Riječi Luke Modrića Halidu su se zauvijek urezale u sjećanje...

Smrt Halida Bešlića, regionalne glazbene legende, ostavila je prazninu na glazbenoj sceni, ali i u srcima brojnih sportaša s kojima je dijelio najsretnije trenutke. Posebna veza postojala je između bosanskohercegovačkog pjevača i hrvatskih nogometnih reprezentativaca, toliko jaka da se Bešlić često u šali predstavljao kao čovjek koji ih je sve oženio. Njegova glazba bila je neizostavna kulisa najraskošnijih i najvažnijih proslava u životima "vatrenih", a anegdote s tih vjenčanja i danas se prepričavaju.

"Sve sam ih oženio!"

Prijateljstvo i poštovanje između Halida Bešlića i hrvatskih nogometaša bilo je javna tajna, a sam pjevač s ponosom je isticao tu vezu. Kada bi ga pitali za koga navija, njegov odgovor često je iznenadio mnoge.

- Malo se šalim kad me pitaju za koga navijam, ja kažem za hrvatsku reprezentaciju. A kad me pitaju kako to, kažem im: sve sam ih oženio - ispričao je jednom prilikom legendarni pjevač za InMagazin.

I nije bio daleko od istine. Njegov glas uveličao je vjenčanja Darija Srne, Luke Modrića, Ognjena Vukojevića, Jerka Leke, Darija Smoje i Boška Balabana. Prema njegovim riječima, bilo ih je "sigurno sedam, osam, možda deset". Ponekad bi nastupe naplatio, a ponekad bi pjevao prijateljski, kao dar mladencima s kojima je gajio prisan odnos.

- Vole oni mene, a volim i ja njih - jednostavno je objasnio tu simbiozu.

Luka Modrić: Rezervacija dvije godine unaprijed

Najpoznatija anegdota svakako je ona s vjenčanja kapetana "vatrenih", Luke Modrića. Luka i Vanja sudbonosno "da" izrekli su u crkvi Majke Božje Lurdske u Zagrebu 2011., a slavlje se nastavilo u hotelu Westin s 300 uzvanika. Da bi osigurao dolazak omiljenog pjevača, Modrić je Halida Bešlića rezervirao čak dvije godine unaprijed.

- Zadnji je bio Luka Modrić, a on je mene angažirao dvije godine prije svadbe. Rekao sam mu: 'Luka, 'ko živ, 'ko mrtav dotad!'. A kaže on: 'Samo ti zapiši taj termin!' - prisjetio se Bešlić kroz smijeh.

Slavlje je bilo spektakularno. Večera je uključivala pršut, kulen, crni rižoto, janjetinu i teletinu s mlincima, a nakon ponoći razrezali su torta na tri kata od bijele i crne čokolade. Uz Halida, koji je bio glavna zvijezda večeri, atmosferu su podizali i Mladen Grdović te klapa Intrade.

Od Srne do ostalih 'vatrenih'

Godinu dana prije Modrićeva vjenčanja Halid je pjevao i na svadbi Darija Srne i Mirele Forić u Dubrovniku. Bivši kapetan reprezentacije slavio je u luksuznom hotelu Excelsior u krugu pedesetak najbližih gostiju. Bešlić je jednom prilikom istaknuo kako su upravo Darijo Srna i Anica Kovač njegovi najveći obožavatelji te da bi ga veselilo da mu se jednom pridruže na pozornici.

Iako je Bešlić bio prvi izbor mnogih, nogometaši su birali i druge izvođače, često one koji su odgovarali njihovom regionalnom senzibilitetu. Tako su se na svadbama "vatrenih" često mogli čuti i Jole, Mladen Grdović, Saša Matić te razne klape. Ipak, Halid Bešlić ostaje sinonim za zlatno doba svadbi hrvatskih nogometaša.

Njegova skromnost i toplina, uz bezvremenske hitove, bili su savršen recept za slavlja koja se pamte. Iako je bio velika zvijezda, uvijek je isticao da želi ostati upamćen po dobroti.

- Volio bih da me pamte kada odem, kao dobrog čovjeka, a ne kao dobrog pjevača - rekao je jednom, a sudeći po ljubavi koju su mu "vatreni" uzvraćali, u tome je i uspio.