Čovjek koji je oženio 'vatrene': Riječi Luke Modrića Halidu su se zauvijek urezale u sjećanje...

Čovjek koji je oženio 'vatrene': Riječi Luke Modrića Halidu su se zauvijek urezale u sjećanje...
Foto: Robert Anić, Dalibor Urukalović/PIXSELL, 24sata

Smrt Halida Bešlića ostavila je prazninu u srcima "vatrenih". Njegova glazba bila je zvučna kulisa vjenčanja mnogih hrvatskih nogometaša. "Sve sam ih oženio", šalio se

Smrt Halida Bešlića, regionalne glazbene legende, ostavila je prazninu na glazbenoj sceni, ali i u srcima brojnih sportaša s kojima je dijelio najsretnije trenutke. Posebna veza postojala je između bosanskohercegovačkog pjevača i hrvatskih nogometnih reprezentativaca, toliko jaka da se Bešlić često u šali predstavljao kao čovjek koji ih je sve oženio. Njegova glazba bila je neizostavna kulisa najraskošnijih i najvažnijih proslava u životima "vatrenih", a anegdote s tih vjenčanja i danas se prepričavaju.

Pokretanje videa...

Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj 00:59
Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj | Video: 24sata/pixsell

"Sve sam ih oženio!"

Prijateljstvo i poštovanje između Halida Bešlića i hrvatskih nogometaša bilo je javna tajna, a sam pjevač s ponosom je isticao tu vezu. Kada bi ga pitali za koga navija, njegov odgovor često je iznenadio mnoge.

- Malo se šalim kad me pitaju za koga navijam, ja kažem za hrvatsku reprezentaciju. A kad me pitaju kako to, kažem im: sve sam ih oženio - ispričao je jednom prilikom legendarni pjevač za InMagazin.

I nije bio daleko od istine. Njegov glas uveličao je vjenčanja Darija Srne, Luke Modrića, Ognjena Vukojevića, Jerka Leke, Darija Smoje i Boška Balabana. Prema njegovim riječima, bilo ih je "sigurno sedam, osam, možda deset". Ponekad bi nastupe naplatio, a ponekad bi pjevao prijateljski, kao dar mladencima s kojima je gajio prisan odnos.

- Vole oni mene, a volim i ja njih - jednostavno je objasnio tu simbiozu.

Halid Bešlić nastupa na otvorenju 199. Samoborskog fašnika
Halid Bešlić nastupa na otvorenju 199. Samoborskog fašnika | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Luka Modrić: Rezervacija dvije godine unaprijed

Najpoznatija anegdota svakako je ona s vjenčanja kapetana "vatrenih", Luke Modrića. Luka i Vanja sudbonosno "da" izrekli su u crkvi Majke Božje Lurdske u Zagrebu 2011., a slavlje se nastavilo u hotelu Westin s 300 uzvanika. Da bi osigurao dolazak omiljenog pjevača, Modrić je Halida Bešlića rezervirao čak dvije godine unaprijed.

- Zadnji je bio Luka Modrić, a on je mene angažirao dvije godine prije svadbe. Rekao sam mu: 'Luka, 'ko živ, 'ko mrtav dotad!'. A kaže on: 'Samo ti zapiši taj termin!' - prisjetio se Bešlić kroz smijeh.

Slavlje je bilo spektakularno. Večera je uključivala pršut, kulen, crni rižoto, janjetinu i teletinu s mlincima, a nakon ponoći razrezali su torta na tri kata od bijele i crne čokolade. Uz Halida, koji je bio glavna zvijezda večeri, atmosferu su podizali i Mladen Grdović te klapa Intrade.

ARHIVA - 2011. Luka i Vanja Modri? vjen?ali se u zagreba?koj crkvi Gospe Lurdske
ARHIVA - 2011. Luka i Vanja Modri? vjen?ali se u zagreba?koj crkvi Gospe Lurdske | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Od Srne do ostalih 'vatrenih'

Godinu dana prije Modrićeva vjenčanja Halid je pjevao i na svadbi Darija Srne i Mirele Forić u Dubrovniku. Bivši kapetan reprezentacije slavio je u luksuznom hotelu Excelsior u krugu pedesetak najbližih gostiju. Bešlić je jednom prilikom istaknuo kako su upravo Darijo Srna i Anica Kovač njegovi najveći obožavatelji te da bi ga veselilo da mu se jednom pridruže na pozornici.

Iako je Bešlić bio prvi izbor mnogih, nogometaši su birali i druge izvođače, često one koji su odgovarali njihovom regionalnom senzibilitetu. Tako su se na svadbama "vatrenih" često mogli čuti i Jole, Mladen Grdović, Saša Matić te razne klape. Ipak, Halid Bešlić ostaje sinonim za zlatno doba svadbi hrvatskih nogometaša.

ARHIVA - 2010. Dubrovnik: Vjen?ali se Mirela Fori? i Darijo Srna
ARHIVA - 2010. Dubrovnik: Vjen?ali se Mirela Fori? i Darijo Srna | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Njegova skromnost i toplina, uz bezvremenske hitove, bili su savršen recept za slavlja koja se pamte. Iako je bio velika zvijezda, uvijek je isticao da želi ostati upamćen po dobroti.

- Volio bih da me pamte kada odem, kao dobrog čovjeka, a ne kao dobrog pjevača - rekao je jednom, a sudeći po ljubavi koju su mu "vatreni" uzvraćali, u tome je i uspio.

