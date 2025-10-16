Obavijesti

PRODULJILI SURADNJU

Milan potpisao ugovor od 100 mil. eura, Luka glavna zvijezda

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: AC Milan

Luka Modrić i njegovi suigrači u videu proslavljaju produženje suradnje Milana i Emirates Airlinesa. Klub i aviokompanija surađuju od 2007. godine, a sada će još minimalno pet godina

Milan je produžio partnerski ugovor s aviokompanijom Emirates Airlines. Klub iz "grada mode" sve je objavio na svojim društvenim mrežama, a jedna od glavnih zvijezda videa je i hrvatski kapetan Luka Modrić. Milan i Emirates potpisali su suradnju na još pet godina, a Rossoneri će za to vrijeme dobiti 100 milijuna eura čime će značajno pojačati svoje financije.

"Godinama je Emirates ključni dio rasta Milana, kao strateški partner. Ova veza je omogućila da se dva legendarna brenda međusobno ojačaju, povećavajući svoj međunarodni prestiž i postajući most koji spaja navijače i kulture u znaku inovacija, izvrsnosti i globalne vizije", napisali su iz kluba uz prikladan video.

U videu se pojavljuju zvijezde Milana. Christian Pulišić, Adrien Rabiot, Rafael Leao, a sve ih predvodi Luka Modrić. Prikazuje se kako prate avion Emiratesa te se slavi dugogodišnje partnerstvo. Emirates i Milan surađuju od 2007. godine, a od kraja prošlog desetljeća je logo Emiratesa neizostavan dio prednje strane dresa Milana. Također, u Dubaiju je 2023. godine otvorena Casa Milan Dubai, što je veliki i raskošni dućan kluba koji Milanu također donosi velike prihode.

