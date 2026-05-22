Milan predstavio novi dres, a u njemu pozira i naš Luka Modrić
AC Milan objavio je na svojim mrežnim stranicama i društvenim mrežama novi domaći dres za sezonu 2026./27., a među prvima koji su ga obukli bio je i hrvatski kapetan Luka Modrić.
Dizajn se temelji na širokim crvenim i crnim prugama koje se protežu cijelom majicom sprijeda i straga, a komplet upotpunjuju bijele hlačice i crne čarape. Milan se ovim dresom vraća jednom od svojih najprepoznatljivijih izdanja.
Na dresu se nalazi natpis 'Od Milana do svijeta' kao posveta navijačima diljem svijeta, a na poleđini ovratnika nalazi se amblem koji podsjeća na voštani pečat s grbom Rossonera.
Hoće li Modrić novi dres i nositi, još nije poznato. Kapetan hrvatske reprezentacije prošlog je ljeta potpisao s Milanom ugovor na godinu dana uz opciju produženja za sezonu 2026./27.
Talijanski mediji pisali su da Milan tu opciju aktivira ako izbori Ligu prvaka, a šansu za to ima u nedjelju u utakmici protiv Cagliarija.
