Obavijesti

Sport

Komentari 2
IPAK OSTAJE?

Milan predstavio novi dres, a u njemu pozira i naš Luka Modrić

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 6 min
Milan predstavio novi dres, a u njemu pozira i naš Luka Modrić
Foto: screenshot/X

Milan je predstavio domaći dres za sezonu 2026./27. s prepoznatljivim crveno-crnim prugama, a u novom izdanju kluba pozirao je i Luka Modrić koji još ne zna hoće li ostati u klubu

Admiral

AC Milan objavio je na svojim mrežnim stranicama i društvenim mrežama novi domaći dres za sezonu 2026./27., a među prvima koji su ga obukli bio je i hrvatski kapetan Luka Modrić.

POGLEDAJTE GALERIJU:

89
Foto: instagram

Dizajn se temelji na širokim crvenim i crnim prugama koje se protežu cijelom majicom sprijeda i straga, a komplet upotpunjuju bijele hlačice i crne čarape. Milan se ovim dresom vraća jednom od svojih najprepoznatljivijih izdanja.

Na dresu se nalazi natpis 'Od Milana do svijeta' kao posveta navijačima diljem svijeta, a na poleđini ovratnika nalazi se amblem koji podsjeća na voštani pečat s grbom Rossonera.

MAESTRO PRED ODLUKOM Talijani otkrili četiri Modrićeva uvjeta za ostanak u Milanu
Talijani otkrili četiri Modrićeva uvjeta za ostanak u Milanu

Hoće li Modrić novi dres i nositi, još nije poznato. Kapetan hrvatske reprezentacije prošlog je ljeta potpisao s Milanom ugovor na godinu dana uz opciju produženja za sezonu 2026./27.

POGLEDAJTE GALERIJU FOTO Veliko slavlje duple krune Sučićevog Intera: Pogledajte kako su navijači preplavili grad
FOTO Veliko slavlje duple krune Sučićevog Intera: Pogledajte kako su navijači preplavili grad

Talijanski mediji pisali su da Milan tu opciju aktivira ako izbori Ligu prvaka, a šansu za to ima u nedjelju u utakmici protiv Cagliarija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Zlatko Mateša ljubi 30 godina mlađu sveučilišnu profesoricu. Prošla je i obiteljsku tragediju
FOTO: LJUBAV CVATE

Zlatko Mateša ljubi 30 godina mlađu sveučilišnu profesoricu. Prošla je i obiteljsku tragediju

Blanka Mateša u braku je s bivšim premijerom i šefom HOO-a u ostavci Zlatkom Matešom. Njihova veza izazivala je pozornost zbog velike razlike u godinama. U sretnom su braku više od dvije godine
Nije znao hrvatski, ona ni riječ portugalskog: Ovo je ljubavna priča Andreje i Eduarda da Silve
ZAJEDNO SU 20 GODINA

Nije znao hrvatski, ona ni riječ portugalskog: Ovo je ljubavna priča Andreje i Eduarda da Silve

Eduardo da Silva, legendarni nogometaš, i dalje plijeni pažnju, ali sada kao posvećeni otac i suprug. Njegova ljubavna priča s Andrejom, čije je djevojačko prezime bilo Šok, počela je u Zagrebu i nadilazi jezične i kulturne barijere. Njihov sin Matheus slijedi očeve nogometne stope
Šestorici istječe ugovor. Ovi se igrači opraštaju od Hajduka
KRAJ SEZONE

Šestorici istječe ugovor. Ovi se igrači opraštaju od Hajduka

Hajduk završava sezonu protiv Vukovara uz oproštaj nekolicine igrača i veliku neizvjesnost oko budućnosti nekih drugih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026