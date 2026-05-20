MAESTRO PRED ODLUKOM

Talijani otkrili četiri Modrićeva uvjeta za ostanak u Milanu

Piše Luka Tunjić,
Modrić prije svega želi biti uvjeren da se Milan može boriti za najveće domete. Traži da klub definira konkretne sportske ciljeve i predstavi plan za budućnost

Ostalo je još jedno kolo talijanskog prvenstva, dani do Svjetskog prvenstva se odbrojavaju, a mnoge zanima što će odlučiti legendarni hrvatski veznjak Luka Modrić (40), kojem na kraju sezone istječe ugovor s Milanom. Podsjetimo, "vatreni“ ima opciju produljenja suradnje s "rossonerima“ na još jednu godinu, a talijanski mediji pišu da želi biti potpuno siguran prije nego donese bilo kakvu odluku.  

Evo tko su najplaćeniji hrvatski sportaši. U samom vrhu je ime za koje neko vrijeme nismo čuli
Štoviše, Corriere dello Sport objavio je kako hrvatski reprezentativac navodno ima četiri uvjeta za ostanak u Milanu i sljedeće sezone.  

Modrić prije svega želi biti uvjeren da se Milan može boriti za najveće domete. Talijanski je velikan posljednjih godina u svojevrsnoj "limbo“ fazi, prodao je nekoliko ključnih igrača i ove sezone ostao bez Europe, što jasno govori o padu ambicija. Luka želi da se to promijeni i da Milan složi konkurentnu momčad koja može napasti trofeje u Italiji.  

Uz to, navodno očekuje pojačanja koja bi klubu omogućila da bude ozbiljno konkurentan i u Ligi prvaka. Time bi se jasno definirao sportski projekt kluba, što je još jedna stvar koju Modrić želi vidjeti prije potpisa. Dodatnu neizvjesnost unosi i pitanje budućnosti trenera Massimiliana Allegrija.

Iskusni se stručnjak vratio u Milan i ponovno ga odveo u Ligu prvaka, ali i on ima slične zahtjeve kao Modrić, traži pojačanja i širok kadar za borbu na više frontova sljedeće sezone. Talijanski strateg i Modrić u odličnim su odnosima i imaju veliko međusobno povjerenje, pa će i Allegrijevi planovi imati značajnu ulogu u Lukinoj odluci.  

