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NASLIJEDIO ALLEGRIJA

Milan predstavio trenera koji bi mogao voditi Luku Modrića

Piše HINA,
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Milan predstavio trenera koji bi mogao voditi Luku Modrića
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Foto: Andrew Boyers/REUTERS

U čitavoj karijeri imate određene ambicije, a biti trener Milana je jedna od mojih. Točno znam što ovaj klub znači, povijest, prestiž i velika baza navijača diljem svijeta. Ovo je izazov kojega prihvaćam, rekao je

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Talijanski nogometni velikan Milan u utorak je potvrdio Portugalca Rubena Amorima (41) za svog novog trenera.  Amorim se trenerskim poslom počeo baviti 2018. godine, a nakon kratkih epizoda u Casa Piji i Bragi, 2020. godine postao je trener lisabonskog Sportinga u kojem je stekao reputaciju osvojivši dva naslova prvaka Portugala. Uslijedila je neuspješna epizoda u Manchester Unitedu koja je završila otkazom u siječnju ove godine.

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- Godinama smo pratili Rubenov rad, posebno je impresivno ono što je napravio sa Sportingom. To je pokazatelj stila igre za kojim i mi težimo. Radi se o jednom od najinovativnijih trenera nove generacije, mlad je, ambiciozan i ima moderan identitet - predstavio je novog trenera "crno-crvenih" Gerry Cardinale, partner u RedBird Capital Partnersu.

"U čitavoj karijeri imate određene ambicije, a biti trener Milana je jedna od mojih. Točno znam što ovaj klub znači, povijest, prestiž i velika baza navijača diljem svijeta. Ovo je izazov kojega prihvaćam s ponosom i entuzijazmom", kazao je Amorim po potpisu ugovora.

FILE PHOTO: Friendly - Manchester United v Fiorentina
Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Milan je na razočaravajući način završio prošlu sezonu u talijanskoj Serie A pod vodstvom Massimiliana Allegrija, jer je u posljednjem kolu doživio poraz na domaćem terenu od Cagliarija i time ostao bez plasmana u Ligu prvaka. To je u konačnici rezultiralo otkazima Allegriju i cijelom nizu klupskih čelnika na direktorskim pozicijama.

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