Milanović o uhićenim Hrvatima: Pet dana sad istječe, gotovo je. Veliku većinu trebaju pustiti...

Pet dana ih policija ima pravo držati. To sad istječe i ako im svima daju pritvor, 100 ljudi, neovisno o tome zašto su oni išli dolje, išli su se mlatiti, a to ne mogu podržati, to je naprosto čudno ponašanje. Ali građani imaju svoja prava. Okolnosti tog gubitka života, ubojstva nisu razjašnjene, ne zna se, rekao je predsjednik Zoran Milanović hrvatskim građanima uhićenima u Grčkoj nakon nereda u Ateni.

Uslijed masovne tučnjave ispred OPAP Arene, podsjetimo, život je izgubio 29-godišnji navijač AEK-a Michalis Katsouris. Za njegovo ubojstvo glavni su osumnjičenici jedan Hrvat, Albanac i trojica Grka, pišu grčki mediji. Sudac istrage u petak je odredio istražni zatvor prvoj grupi od 30 osoba.

- Sad da ih Grčka vlast može držati svih stotinu kroz nekakav frizirani pritvor znam to bi imalo elemente krvne osvete ili kolektivne odgovornosti. Očekujem da se vrlo brzo, a to znači u ovih pet dana koliko im zakon daje, izluče iz toga odgovorni, oni koji su stvarno, ako takvih ima.

- Ni okolnosti smrti tog čovjeka nisu najjasnije - istaknuo je predsjednik.

Obitelji navijača koje su u pritvoru u grčkoj Ateni nakon divljanja hrvatskih i grčkih navijača su zabrinute, a jedna od njih odlučila je uputiti i javni apel hrvatskom državnom vrhu.

- Ako je to ono javno pismo, vidio sam ga. Pustimo sad roditelje, to su odrasli ljudi, nisu ih roditelji tamo poslali, išli su sami i neki će odgovarati za to, ali baš da 100 ljudi zadrže u pritvoru… Policija ima pravo u nekoj vrsti detencije držati bilo koga na temelju nekih sumnji pet dana, a tih pet dana sad istječe, gotovo je - poručio je Milanović.

- Sad ih trebaju pustiti, veliku većinu, ako ih zadrže sve to je defakto ratno pravo, ne možeš sve zadržati - zaključio je.