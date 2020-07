Milevski pozitivan na koronu...

Od petka do nedjelje igrano redovno kolo, a jedan od dvoboja bio je Smoleviči – Dinamo Brest. Testovi na koronu rađeni su poslije njega. Tad je Milevskij i bio pozitivan.

<p>Bivši ukrajinski nogometni reprezentativac i bivši napadač splitskih klubova Hajduka i Splita, <strong>Artem Milevski </strong>(35) ili "Mile Viski", kako su ga zvali u Splitu, pozitivan je na korona virus, pokazalo je testiranje koje je obavio u svome sadašnjem klubu - Dinamu iz Bresta - gdje situacija doista nije bajna. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ondje je, naime, nekolicina igrača već hospitalizirana zbog ovoga virusa, a raste i brojka onih koji nisu u bolnici, ali su zaraženi virusom.</p><p>Prema pisanju portala Football24.ua, u Dinamu iz Bresta je 15 zaraženih, među njima su i desetorica igrača, od kojih su Ignatovič, Juzepčuk i Nojok zadržani na liječenju.</p><p>Ipak, utakmice bjeloruskog prvenstva nisu odgođene, pa je tako od petka do nedjelje igrano redovno kolo, a jedan od dvoboja bio je Smoleviči – Dinamo Brest. Nakon utakmice su igrači i osoblje klubova testirani na korona virus i među pozitivnima je tada bio miljenik splitskih tribina.</p><p>Podsjetimo, rijetko se tolika prašina digla kod jednog transfera kao što je to bilo kad je Artem Milevski dolazio u Hajduk. Izgledalo je kao da će to biti dobitna kombinacija, ali... Artem je bio boem u duši. </p><p>U Hrvatsku je došao spasiti karijeru, ali eventualno je uspio spasiti koji ugostiteljski objekt od novonastalih troškova fiskalizacija. Nakon Poljuda, otišao je u Park mladeži i lokalni Split, ali i tamo se zadržao tek mjesec dana nakon čega je potjeran iz kluba.</p><p>Bivši ukrajinski reprezentativac trenutno brani boje Dinama iz Bresta i tamo uživa. Milevski je čak i rođen u bjeloruskom glavnom gradu Minsku, a već intenzivno razmišlja o završetku karijere. Jasno je čime će se baviti nakon toga -prije godinu dana je sa svojim menadžerom <strong>Aleksandrom Pankovom</strong> krenuo je u biznis. Otvorio je veliku pivnicu u Kijevu prije nekih mjesec dana. Pankov je vlasnik, a Milevski ambasador i promotor.</p>