Mili osvojio Wimbledon i ostao dužan Noletu 16 kugli sladoleda

Bio je to tjedan iz snova za hrvatskog juniora Milija Poljička (17) koji je u All England Clubu došao do titule u Wimbledonu. Odlična uvertira za seniorski tenis, mora se priznati...

Na čitavom je turniru, u šest mečeva, Mili izgubio tek jedan set (četvrtfinale protiv Feldbauscha), a nakon treninga s jednim Novakom Đokovićem, Zheng u finalu imao baš nikakve šanse.

Inače, Poljičak je nakon tog treninga ostao Novaku dužan 16 kugli sladoleda, piše SportKlub.

- Morat ćeš zakupiti slastičarnicu - kazao je u šali Đoković.

Ispostavilo se na koncu da je taj trening ispao kao pobjednička formula jer su obojica došli do Grand Slam naslova, Novak do 21., Mili do drugog. Bez sumnje će to morati ponoviti, a uskoro se možda nađu na suprotnim stranama u službenom meču...





