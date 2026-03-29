Poljičak osvojio prvi Challenger

Piše HINA,
Poljičak osvojio prvi Challenger
Osijek: Trening hrvatske Davis cup reprezentacije | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Mili Poljičak napravio je senzaciju u rodnom Splitu i osvojio prvi ATP Challenger turnir u karijeri. U finalu je pobijedio Nijemca Toma Gentzscha 6-4, 6-4

Hrvatski tenisač Mili Poljičak (21) osvojio je ATP Challenger turnir kojem je domaćin bio Split, u svom je rodnom gradu Poljičak u finalu pobijedio Nijemca Toma Gentzscha sa 6-4, 6-4.

Nakon što je prethodno izgubio dva finala na ATP Challenger turnirima ovaj put je 21-godišnji Poljičak osvojio premijerni naslov pobjednika na turnirima ove razine. Ranije je gubio finala u Zagrebu 2022. i prošle godine u rumunjskom Targu Muresu.

Osijek: Trening hrvatske Davis cup reprezentacije
Osijek: Trening hrvatske Davis cup reprezentacije | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U prvom setu finalnog meča Poljičak je napravio jedan break, kod 4-4 je oduzeo servis suparniku što je hrvatskom tenisaču bilo dovoljno da povede s 1-0. U drugoj dionici je Poljičak s breakom poveo 2-1, ali njemački igrač odmah uspio izbrisati zaostatak. Novi break Poljička je uslijedio kod 4-4 kada više nije napravio korak unatrag već je proslavio veliku pobjedu.

Meč je trajao jedan sat i 36 minuta, a Poljičak je na turnir došao uz pozivnicu organizatora. Prije ovog tjedna Poljičak je bio 396. tenisač na ATP ljestvici, dok je njegov nedjeljni suparnik bio na 248. mjestu.

Komentari 1
