Milijarder koji želi kupiti Rijeku Miškoviću dovodi napadača!

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka dovodi napadača, Daniela Adu-Adjeija, iz kluba u vlasništvu američkog milijardera koji bi mogao kupiti klub od Damira Miškovića

Prije nekoliko tjedana ponovno su se pojavile informacije da Damir Mišković ima kupca za Rijeku. Iako su se sve dosadašnje najave pokazale netočnima, priča o interesu Kena Foleyja ovaj bi put mogla biti ozbiljna. Američki milijarder preko svoje grupacije Black Knight Football još uvijek analizira stanje u klubu i još nije donio konačnu odluku o preuzimanju hrvatskog prvaka. Da se nešto doista “kuha”, potvrđuje i vijest da u Rijeku stiže Daniel Adu-Adjei (20).

Mladi engleski napadač prošao je pripreme s Bournemouthom i zabio gol Evertonu. Njegovu karijeru prati upravo Black Knight Football, a na Rujevicu bi trebao doći na jednogodišnju posudbu iz Bournemoutha, piše Novi list.

Istodobno, u klubu se spremaju i izlazni transferi. Niko Janković mogao bi napustiti Rijeku u sljedećih nekoliko dana. Fenerbahče već duže vrijeme pokazuje interes za njega, a Mišković je čekao kraj uzvratne utakmice protiv Shelbournea kako bi pregovore priveo kraju. Posao s turskim velikanom, koji vodi Jose Mourinho, sada je zaključen i ponuda je prihvaćena. Hoće li zaista doći do transfer znat će se u sljedeća dva-tri dana.

Susret Rijeke i Shelbournea u prvoj utakmici trećeg pretkola za ulazak u Europsku ligu
Susret Rijeke i Shelbournea u prvoj utakmici trećeg pretkola za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Iz Rijeke odlazi i makedonski stoper Jovan Manev. Iako je reprezentativac, nije uspio uvjeriti trenera Željka Sopića da mu pruži veću minutažu, a isto se ponovilo i kod Radomira Đalovića. Sezonu će provesti na posudbi ili će napraviti potpuni izlazni transfer, a ime njegova novog kluba zasad se drži u tajnosti. Prema pisanju kolege Vukušića, sve bi trebalo biti jasno danas ili najkasnije sutra.

