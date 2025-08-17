Rijeka dovodi napadača, Daniela Adu-Adjeija, iz kluba u vlasništvu američkog milijardera koji bi mogao kupiti klub od Damira Miškovića
Milijarder koji želi kupiti Rijeku Miškoviću dovodi napadača!
Prije nekoliko tjedana ponovno su se pojavile informacije da Damir Mišković ima kupca za Rijeku. Iako su se sve dosadašnje najave pokazale netočnima, priča o interesu Kena Foleyja ovaj bi put mogla biti ozbiljna. Američki milijarder preko svoje grupacije Black Knight Football još uvijek analizira stanje u klubu i još nije donio konačnu odluku o preuzimanju hrvatskog prvaka. Da se nešto doista “kuha”, potvrđuje i vijest da u Rijeku stiže Daniel Adu-Adjei (20).
Mladi engleski napadač prošao je pripreme s Bournemouthom i zabio gol Evertonu. Njegovu karijeru prati upravo Black Knight Football, a na Rujevicu bi trebao doći na jednogodišnju posudbu iz Bournemoutha, piše Novi list.
Istodobno, u klubu se spremaju i izlazni transferi. Niko Janković mogao bi napustiti Rijeku u sljedećih nekoliko dana. Fenerbahče već duže vrijeme pokazuje interes za njega, a Mišković je čekao kraj uzvratne utakmice protiv Shelbournea kako bi pregovore priveo kraju. Posao s turskim velikanom, koji vodi Jose Mourinho, sada je zaključen i ponuda je prihvaćena. Hoće li zaista doći do transfer znat će se u sljedeća dva-tri dana.
Iz Rijeke odlazi i makedonski stoper Jovan Manev. Iako je reprezentativac, nije uspio uvjeriti trenera Željka Sopića da mu pruži veću minutažu, a isto se ponovilo i kod Radomira Đalovića. Sezonu će provesti na posudbi ili će napraviti potpuni izlazni transfer, a ime njegova novog kluba zasad se drži u tajnosti. Prema pisanju kolege Vukušića, sve bi trebalo biti jasno danas ili najkasnije sutra.
