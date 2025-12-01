Milijuni stižu na Poljud? Inter želi Hajdukovog Mlačića! Pregovori su u tijeku...

Stoper Hajduka Branimir Mlačić (18) možda je i najveće otkriće u novoj sezoni HNL-a. Dobio je priliku iznenada, na početku sezone, nakon što su Dominik Prpić i Filip Uremović otišli s Poljuda. U manjku stopera u kadru, Gonzalo Garcia ubacio ga je u vatru, a danas je ovaj mladić jedan od ključnih igrača Hajduka!

Pokretanje videa... 01:14 Hajduk - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Nezamjenjiv je u prvih 11, odigrao je 15 utakmica i vrlo brzo demonstrirao svima da se u njemu krije ogroman potencijal. Iznimno siguran u skoku, tehnički školovan igrač sa sposobnošću razigravanja iz posljednje linije, a veliki forte mu je i čitanje igre. Takav igrač bio je prijeko potreban Hajduku, a iznimno je cijenjen u svijetu nogometa. A kada uzmete u obzir Branimirovu dob, nije niti čudo da za njim vlada veliki interes.

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Nedavno je procurilo u javnost kako ga je skaut Liverpoola uživo gledao na utakmici protiv Rijeke, a kako piše Germanijak, nisu oni jedini 'bacili oko' na nadarenog stopera. Navodno je za njega zainteresiran i milanski Inter! Kako piše navedeni portal, čelnici Hajduka prošlog tjedna bili su na pregovorima u Milanu, Nerrazzuri žele do kraja ove godine realizirati transfer pa Mlačića ostaviti na posudbi na Poljudu do ljeta.

Nije poznat iznos odštete, na Transfermarktu vrijedi 800 tisuća eura, ali jasno je da ga Inter neće dobiti za taj iznos. Nedavno je potpisao ugovor do 2029. godine pa je gotovo sigurno da Splićani traže bar do tri, četiri milijuna eura za svog igrača. Navodno su pregovori u poodmakloj fazi i čini se kako je mladi stoper sve bliže potpisu za talijanskog velikana.

Tamo bi ga dočekao Petar Sučić koji je ljetos došao na Meazzu iz Dinama, a u omladinskom pogonu je bivši igrač Hajduka Duje Slatina (16) kojeg Mlačić poznaje iz mlađih kategorija splitskog kluba.

Bruno Durdov, Niko Sigur i Rokas Pukštas su prethodnih godina bili glavni eksponati u poljudskom izlogu, ali talentirani Mlačić mogao bi prije njih napustiti Hajduk. Dobio je priliku na početku sezone, iskazao se i pokazao kako u njemu leži ogroman potencijal. Prema svemu sudeći, njega bi uskoro mogao nastaviti razvijati u Interu...