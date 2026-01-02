Milijunska ponuda sletjela za Jagušića. Evo što će s karijerom

Adriano Jagušić (20) nesumnjivo je jedan od najtraženijih hrvatskih nogometaša u ovom prijelaznom roku. Momak koji je eksplodirao u HNL-u u dresu Slaven Belupa još prošle sezone potvrdio je klasu i u ovoj, u međuvremenu dobio i pretpoziv u hrvatsku reprezentaciju pa udvarača ne manjka.

Jagušić je ljetos imao na stolu opciju Dinama kojega je odbio zbog prevelike konkurencije u momčadi. Najbolji asistent lige u jesenskoj polusezoni (šest asistencija) zapeo je za oko Emiraćanima koji su Slaven Belupu spremni ponuditi četiri milijuna eura. Konkretno, radi se o Al-Jaziri iz Abu Dhabija, kluba koji vodi hrvatski stručnjak Marino Pušić, bivši trener Šahtara.

Neslužbene kontakte s njegovim menadžerom Matejem Škegrom pokazali su i Barcelona, Manchester City, Dinamo, Bešiktaš, Eintracht i Stuttgart. Ipak, Škegro spušta loptu na zemlju i uvjerava kako će Jagušić do kraja sezone ostati u Koprivnici.

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Kako dio godine živim u UAE, imam kontakt sa većinom klubova iz te lige, neke igrače sam i odveo tamo, ali za Jagušića UAE nije opcija u ovoj fazi karijere. Fokus ostaje na Belupu, u kojem će dočekati kraj sezone. On se već individualno priprema za nastavak sezone, motiviran da nastavi gdje je stao - rekao je Jagušićev menadžer za tportal.

Pripreme prvoligaša počinju krajem ovog ili početkom idućeg tjedna, a Slaven će za tri tjedna put Rujevice, na dvoboj 19. kola HNL-a protiv Rijeke. Potom će u derbiju Sjevera dočekati Varaždin.