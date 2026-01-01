Obavijesti

Luka Stojković odlazi iz Dinama na Bliski istok?! Isti klub želi 'modrima' preoteti Jagušića

Luka Stojković odlazi iz Dinama na Bliski istok?! Isti klub želi 'modrima' preoteti Jagušića
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Luka Stojković prešao je u Dinamo iz Lokomotive 2023. godine za 2,5 milijuna eura, a istu cifru nudi Al-Jazira, klub iz Abu Dhabija. Čelnici 'modrih' to neće prihvatiti, a isti klub je poslao ponudu i za Jagušića

Luka Stojković (22) na pragu je odlaska iz Dinama, a kao moguća destinacija spominje se Bliski istok, odnosno Al-Jazira. Klub iz Abu Dhabija nudi Dinamu za njegove usluge 2,5 milijuna eura i ne planiraju ponuditi više. Transfer će se teško realizirati, osim ako spomenuti klub ne ponudi veću cifru, uključi bonuse ili postotak od idućeg transfera Hrvata.

Prema Transfermarktu vrijednost veznjaka je tri milijuna eura, a ove sezone nastupio je na 20 utakmica, zabio gol i podijelio dvije asistencije. Sveukupno je odigrao 859 minuta igre kroz sva natjecanja. U Dinamo je stigao iz Lokomotive 2023. godine za 2,5 milijuna eura, ali nedugo nakon dolaska ozlijedio je prednji križni ligament te zbog toga propustio većinu sezone.

Stojković je imao sjajan period u Dinamu na prošlosezonskim zimskim pripremama u Turskoj gdje se promaknuo u trajno rješenje 'desetke' i bio uz bok sadašnjem članu Coma Martinu Baturini. Tada je realno izgledala šansa za poziv Zlatka Dalića u reprezentaciju, međutim forma je pala, a ove sezone nisu mu pomogle ni crveni kartoni na dva susreta protiv istog protivnika, Gorice

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Al-Jazira je u potrazi za 'desetkom' i prije Stojkovića htjeli su kupiti senzaciju HNL-a Adriana Jagušića (20) iz Slaven Belupa. Nudili su koprivničkom klubu četiri milijuna eura, ali 'farmaceuti' su bez razmišljanja ponudu odbacili. Veznjak vrijedi četiri milijuna eura i ljetos je bio blizu prelaska u Dinamo, ali odlučio se kaliti u Koprivnici još jednu sezonu. 

Osijek i Slaven Belupo sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Slaven Belupo sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Zimski prijelazni rok u HNL-u počinje 10. siječnja, a završava 17. veljače, a to znači da će u tom periodu mnogi klubovi izmijeniti rostere u nadi za boljim proljećem. Pregovori su počeli i prije samog otvaranja roka za što lakšu realizaciju transfera tijekom spomenutog perioda.

